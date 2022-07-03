Війна — день 130: запеклі бої за Лисичанськ, погрози лукашенка

Оперативно про головне 3 липня

ЗСУ протягом 130 днів ведуть бойові дії та стримують наступ окупантів на всій лінії фронту. Найскладнішою ділянкою на передовій є Луганська область, де росіяни продовжують штурм Лисичанська. Повідомляється, що за місто точаться запеклі бої, а окупантам напередодні вдалося переправитися через Сіверський Донець на північних околицях міста. На Південнобузькому напрямку українські сили оборони зуміли вибити загарбників із ще одного населеного пункту. На політичному фронті невизнаний диктатор Білорусі олександр лукашенко відзначився дивними заявами щодо війни, України та Європи.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 3 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Зведення новин за 30 червня доступне у матеріалі: "Війна — день 127: острів Зміїний відбитий, але росіяни продовжують тиснути на Донбасі".

Всю важливу інформацію про ситуацію на фронті за 1 липня можна прочитати у статті: "Війна — день 128: ЗСУ наступають на півдні, росіяни мстять за Зміїними ракетами".

З новинами минулої доби, 2 липня, можна ознайомитись у нашому матеріалі за суботу: "Війна — день 129: західна зброя кошмарить окупантів, загроза Краматорську".