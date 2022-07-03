У Харкові пролунала серія потужних вибухів: подробиці (відео)
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Росіяни знову вранці обстріляли Харків
Російські війська, які останнім часом наростили кількість ракетних ударів по Україні, завдали рано-вранці в неділю, 3 липня, серію ударів по Харкову.
Як повідомляють у соцмережах місцеві жителі та телеграм-канали, перші вибухи пролунали о 4:04 ранку відразу ж після оголошення повітряної тривоги у місті.
Спочатку містом прилетіло 4 ракети.
"По місту було запущено на даний момент (на 4:06 — ред.) 4 ракети. Дуже голосно було чути в багатьох районах. Не як завжди. Щось серйозно прилетіло", — пише телеграм-канал "Типовий Харків".
За кілька хвилин пролунав ще один вибух.
Разом з тим, телеграм-канал "Харків Life" з посиланням на очевидців повідомляє, що "вже третій приліт в одне місце".
Варто зазначити, що напередодні росіяни також здійснили обстріл Харкова в районі 4 години ранку, хоча раніше активно обстрілювали місто переважно в нічний час — з 23:00 до початку першої ночі.
Як повідомлялося, 1 липня росіяни завдали ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку у смт Сергіївка на Одещині.
Рятувальники завершили роботи з розбору завалів на місці влучення ракети лише вдень 2 липня.
Внаслідок удару по житловій 9-поверхівці загинули 16 людей, десятки отримали поранення.
У Росії ж заявили, що нібито жодного обстрілу не було, а фотографії загиблих та поранених є "постановкою".