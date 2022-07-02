Подоляк пояснив, навіщо росія збільшила кількість ракетних ударів по Україні

Агресор змінив тактику, тому більш потужно атакує ракетами мирні українські міста

російська федерація, котра вже 129 днів поспіль веде криваву війну на українських землях, почала потужніше атакувати ракетами міста для того, щоб залякати населення та схилити керівництво країни повернутися до переговорного процесу.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у своєму інтерв'ю для видання "24 канал", відмітивши, що агресор вирішив змінити тактику та посилити ракетні удари по мирних українських містах, адже з військової точки зору, очевидно, армія рф воює не надто якісно.

За словами політика, ворог змінив концепцію, в рамках якої хоче залякати населення України і схилити його до масштабних панічних атак. росія розраховує, що жителі країни почнуть тиснути на владу, провокуючи її повернутися до переговорів та піти на поступки.

Читайте також: Категорія Україна "Це країна стукачів і вертухаїв": Подоляк розповів, чому Україна не піде на поступки росії Україна продовжує відстоювати свої позиції і чітко усвідомлює, що росія — це та країна, від якої можна отримати "ніж у спину"

"З одного боку, вони абсолютно не враховують, як на це реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки. З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати", — пояснив Подоляк.

Також він додав, що через ці атаки Україні потрібна не лише протиповітряна оборона, а й система протиракетної оборони,. Радник переконаний, що саме це і є ключовим фактором, який здатен подолати нову концепцію війни з росією.

Нагадаємо, що напередодні кривава росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті потужного обстрілу Сергіївки десятки людей отримали поранення та 17 загинули.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як окупаційна армія росії обстріляла місто Дніпро.