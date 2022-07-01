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Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих різко збільшилася (фото, відео наслідків)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Рятувальники продовжують розбирати завали понівечених будівель Новина оновлена 01 липня 2022, 06:54
Рятувальники продовжують розбирати завали понівечених будівель

Російські ракети не пощадили навіть дітей

З’явилися нові подробиці нічної ракетної атаки на Одещину. Кількість загиблих внаслідок "прильотів" снарядів окупантів до житлової дев’ятиповерхівки, а також бази відпочинку загалом збільшилася до 17 осіб. Понад три десятки людей отримали поранення різної тяжкості.

Таку статистику, актуальну станом на 6 ранку 1 липня, озвучили у пресслужбі ДСНС України. Наразі розбір завалів обох постраждалих об’єктів інфраструктури все ще продовжується, рятувальники вишукують людей, які могли залишитися під купою каміння та цегли.

Відомо, що "приліт" стався у курортному селищі Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі. Населений пункт знаходиться за ~75 кілометрів від Одеси.

Сергіївка Одеська область карта
Сергіївка на карті України

Росіяни випустили крилаті ракети з повітряного простору над окупованим Кримом близько першої години ночі.

Сергіївка Одеса вибухи 1.07.2022
Сергіївка Одеса вибухи 1.07.2022

Внаслідок вибуху в житловому дев’ятиповерховому будинку загинуло щонайменше 14 людей. Ще 30, серед яких троє дітей, зазнали поранень. Загалом рятувальники змогли витягнути з-під завалів сімох людей, у тому числі трьох неповнолітніх.

Сергіївка Одеса вибухи 1.07.2022
Сергіївка Одеса вибухи 1.07.2022

Також ракета прилетіла до місцевої бази відпочинку, зруйнувавши дві будівлі — чотири- і триповерхові будиночки. Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дитина. Щонайменше одна людина отримала поранення. Роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав (і показував), як виглядало місце ракетної атаки на Одещині у перші години після удару.

Теги:
#Війна #Одеська область #Загиблі #Ракетний удар #Сергіївка