Українцям дозволять купувати пістолети: у МВС розповіли, коли

Наразі у Раді обговорюються зміни для розгляду документа щодо другого читання

Під час війни, коли багато українців придбали собі зброю для самозахисту, особливо актуальним стало питання дозволу на володіння короткоствольною зброєю. За словами радника керівника МВС Віктора Андрусіва, подібна опція в Україні цілком легально буде доступна вже з 2023 року.

Як зазначив чиновник в особистому Telegram-каналі, за спільного голосування через портал "Дія" бажання отримати право на вільне носіння пістолета для самозахисту висловили близько 70% респондентів. До цього вирішили прислухатися вищі представники влади, які зараз працюють над внесенням важливих правок до документа, що надає таке право. Нардепи мають розглянути його на одному із засідань уже у другому читанні.

Андрусів упевнений, що закон буде проголосований протягом найближчих кількох місяців — влітку чи восени. Після цього на нас чекає "налаштування" організаційних моментів, наприклад створення необхідних реєстрів зброї.

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"Можливо, буде внесено додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї", — попереджає він.

Під цим мається на увазі можливість перевірити, кому належить той чи інший пістолет, поліпшити сам процес реєстрації, а також встановлення певних термінів, у які людина, котра має зброю, повинна проходити перевірки.

Нагадаємо, що ідею з легалізацією короткоствольної зброї у МВС підтримували вже давно. Актуальність цього питання зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, коли багатьом захотілося мати під рукою зброю для самозахисту.