У МВС відповіли, чи відберуть зброю в українців після війни

Легалізація зброї потрібна українцям, вважають у відомстві

Багато українців під час повномасштабної війни обзавелися особистою зброєю, частину з якої (у разі тероборони) доведеться повернути державі після закінчення бойових дій. На думку радника голови МВС Вадима Денисенка, наша країна потребує закону про легалізацію зброї.

Про це чиновник заявив під час розмови із кореспондентом "Телеграфа".

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Денисенко пояснює, що у будь-якому разі рішення прийматиметься народними депутатами, а не Міністерством внутрішніх справ. Однак сам він дотримується думки про необхідність подібного закону.

"Забрати зброю буде дуже важко, — пояснює Вадим Денисенко. — Але нам потрібно вже зараз думати, як правильно її легалізувати".

Особливо акуратно слід діяти, вважає представник МВС, бо після війни часто зростає кількість озброєних бандформувань. Саме тому до питання легалізації варто підходити максимально продумано.

"З іншого боку, — зазначає він, — потрібно вже зараз думати, як боротися з бандитизмом, і це — одне із завдань, якими займається МВС".

Нагадаємо, що в лютому цього року, за день до початку повномасштабної агресії росії проти України в Раді було підтримано закон про легалізацію зброї — у першому читанні.

Також парламент підтримав на час воєнного часу можливість звичайним українцям використати зброю проти російських окупантів. При цьому жодної відповідальності за це до цивільних не буде застосовано.