Рада проголосувала важливий закон про зброю: кому тепер можна буде купити "ствола"

Нардепи зробили перший крок до законного обігу зброї для громадян

Визнання РФ "незалежності" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" послужило каталізатором для ухвалення проекту закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю".

"Телеграф" розбирався, що саме було прийнято в першому читанні 23 лютого і як зміниться сфера цивільного обороту зброї.

Із двох законів переміг проект МВС

Внесений до Верховної Ради ще 25 червня 2021 року законопроект №5708 вже 13 липня отримав "альтернативний" варіант №5708-1.

Як писав один із авторів законопроекту №5708-1 нардеп від "Голосу" Андрій Шараськін, їхній документ представляв інтереси пересічних українців, тоді як "основний" законопроект №5708 відображає інтереси "лобі МВС" у парламенті.

Оскільки парламент 274 голосами "за" ухвалив саме закон №5708, можна сказати, що "лобі МВС" виявилося сильнішим.

Зброю поділять на 5 категорій

Прийнятий у першому читанні законопроект №5708 ділить всю вогнепальну зброю на 5 основних категорій:

А — автоматична вогнепальна зброя;

В – травматична зброя;

С – короткоствольна вогнепальна зброя, крім травматичної;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя (мисливська);

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна та комбінована вогнепальна зброя.

Як і раніше, пневматична зброя калібром до 4,5 мм і швидкістю польоту боєприпасу до 100 м/сек, а також револьвери під патрон Флобера, зброєю не вважаються.

Також є категорії зброї, заборонені до цивільного обороту. Наприклад ті, які створені з матеріалів, що не вловлюються металодетектором, перероблені з іншої категорії, калібром понад 12,7 мм для нарізної зброї та 27 мм для гладкоствольної та деякі інші.

Проте кількість "стволів", дозволених до покупки однією особою, ніхто не обмежує.

Хто та яку зброю може купити

Право на володіння зброєю залежить від її категорії, наприклад, зброю категорії "А" у законопроекті пропонується заборонити до володіня фізособами.

Цікаво, що за даними "Української правди" ще у 2017 році, тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подарував понад 400 "нагородних стволів", серед яких були й автоматичні.

Дарувалися штурмові гвинтівки українського виробництва Форт-221 та Форт-224, 1 АКМС, пістолети-кулемети "Форт-226" і навіть кулемет Максим, його отримувачем, до речі, був тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

Що ж до простішої зброї, наприклад, зброєю категорії "В" (травматична) зможуть володіти люди, чия професія пов’язана з ризиком для життя – журналісти, судді, співробітники силових структур та інші. Як власне і зараз.

Мисливською зброєю категорії "D" можна буде володіти з 18 років, категорія "Е" (самозарядні гвинтівки з магазином не більше 10 набоїв), буде доступно з 25 років.

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А ось пістолети, які віднесені до категорії "С", будуть доступні лише спортсменам з 18 років, які не рідше за 2 разів на рік беруть участь у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня.

Втім, як і зараз пістолетами можна буде нагороджувати, тим самим "минаючи" закон про заборону обороту короткоствольної вогнепальної зброї.

Як і раніше отримувати дозвіл, доведеться в дозвільній системі МВС, подаючи документи, залежно від категорії зброї, яку громадянин бажає придбати.

Під забороною отримання "стволів" для раніше судимих або залучених до адмінвідповідальності за певні порушення та злочини, а також не відповідних за медичними показаннями.

При схваленні в МВС можна отримати посвідчення власника зброєю терміном на 3 роки, а дані про зброю та її гільзи потраплять до спеціального реєстру цивільної зброї, якою розпоряджається МВС, але доступ до нього буде у торговців зброєю, нотаріусів та інших структур.

Обіг зброї – нічого глобально не зміниться?

Судячи з відгуків політиків, ухвалення законопроекту 5708-1 реально мало що змінить у існуючій практиці володіння зброєю, хіба що тепер регулюватиметься Законом України, а не наказом МВС №622 від 1998 року.

"Щойно депутати прийняли у першому читанні за основне зп 5708 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї", який легалізує існуючу дозвільну систему МВС. Жодного права на самозахист у нас не буде за цим законопроектом. Ми будемо з колегами робити все, що в наших силах, щоб дати українцям право на самозахист. Так, як це ми пропонували в альтернативному зп 5708-1", - написав на своїй сторінці у соцмережах нардеп Андрій Шараськін.

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"Шановні колеги, коли ви пишите, що за нинішніх умов легалізація цивільної вогнепальної зброї необхідна, це означає, що ви трохи не розібралися в суті того, за що проголосували в першому читанні. Ухвалений законопроект говорить про те, що можливість купувати та мати зброю буде регламентована законом, а не постановою МВС, як зараз. Жодних інших принципових для звичайного громадянина нововведень у цьому законопроекті немає, володіти чимось, чим не можна було володіти раніше, він не дозволяє", — повідомив у своєму Телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський, один із авторів проголосованого законопроекту №5708.

В умовах можливого вторгнення РФ українці стали все частіше купувати зброю для самозахисту та можливої участі у бойових діях, а членам тероборони дозволили використати власну мисливську зброю з метою захисту держави, проте патрони потрібно закуповувати за свій рахунок.