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Зброя цивільним: у "Слузі народу" придумали, як ще посилити обороноздатність України

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Вогнепальна зброя Новина оновлена 21 лютого 2022, 20:52
Вогнепальна зброя

Депутати планують озброїти громадян України, але не всіх

На тлі агресії Росії проти України та дій російських бойовиків на Донбасі, а також, рішенні російського президента Володимира Путіна визнати "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" у президентській фракції "Слуга народу" оголосили про ініціативу дозволити громадянам України мати вогнепальну зброю.

Про це на своїй сторінці у Фейбуці написав у понеділок, 21 лютого, увечері нардеп від президентської фракції Дмитро Костюк.

"Настав час дати українцям право володіти зброєю!", — написав він.

При цьому нардеп наголосив, що таке право планується надати "підготовленим та свідомим українцям".

Нардеп також повідомив, що відповідний проєкт закону буде винесено на голосування.

"Незабаром виносимо законопроєкт на голосування у Верховній Раді!" — написав Костюк.

В умовах загрози масштабного російського вторгнення в Україні також утворюють сили територіальної оборони.

Раніше "Телеграф" розбирався у важливих питаннях про можливості територіальної оборони стати ще одним стримуючим фактором, якщо агресор все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення.

Теги:
#Україна #Законопроект #Зброя #Громадяни
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