Зброя цивільним: у "Слузі народу" придумали, як ще посилити обороноздатність України

Депутати планують озброїти громадян України, але не всіх

На тлі агресії Росії проти України та дій російських бойовиків на Донбасі, а також, рішенні російського президента Володимира Путіна визнати "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" у президентській фракції "Слуга народу" оголосили про ініціативу дозволити громадянам України мати вогнепальну зброю.

Про це на своїй сторінці у Фейбуці написав у понеділок, 21 лютого, увечері нардеп від президентської фракції Дмитро Костюк.

"Настав час дати українцям право володіти зброєю!", — написав він.

При цьому нардеп наголосив, що таке право планується надати "підготовленим та свідомим українцям".

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Нардеп також повідомив, що відповідний проєкт закону буде винесено на голосування.

"Незабаром виносимо законопроєкт на голосування у Верховній Раді!" — написав Костюк.

В умовах загрози масштабного російського вторгнення в Україні також утворюють сили територіальної оборони.

Раніше "Телеграф" розбирався у важливих питаннях про можливості територіальної оборони стати ще одним стримуючим фактором, якщо агресор все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення.