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Путін сказав Макрону та Шольцу, чи визнає він "ДНР-ЛНР"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 21 лютого 2022, 20:21
Володимир Путін

Глава Кремля, схоже, вже ухвалив рішення

Російський президент Володимир Путін має намір підписати указ про визнання незалежності т.зв. "ЛДНР".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Як зазначено в оприлюдненій інформації, після засідання Ради безпеки Росії, на якому обговорювалося це питання, Путін провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери Франції та Німеччини "висловили розчарування" його рішенням, але висловили готовність продовжувати контакти.

Як повідомлялося раніше, на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого Путін заслухав думку російських топчиновників щодо необхідності визнання "незалежності" ОРДЛО. За його підсумком він заявив, що рішення буде ухвалено пізніше цього дня.

Пізніше стало відомо, що Путін має намір звернутися до жителів його країни.

На тлі цього Україна запросила термінові консультації в Раді безпеки ООН на підставі положень Будапештського меморандуму

Теги:
#Росія #Донбас #Володимир Путін #ОРДЛО
Володимир Путін
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Путін сказав Макрону та Шольцу, чи визнає він "ДНР-ЛНР"
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