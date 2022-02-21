Путін збирається звернутися до росіян через "ЛНР" та "ДНР": подробиці

Звернення буде оприлюднене "найближчим часом".

Російський президент Володимир Путін має намір виступити зі зверненням до мешканців країни.

Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Про що говоритиме Путін наразі не відомо, однак зазначається, що до цього часу в Москві відбулося засідання Ради безпеки, на якому обговорювалася тема визнання "незалежності" терористичних угруповань "ЛДНР" на сході України.

Поки що не повідомляється коли буде оприлюднено його звернення, але відомо, що це станеться "найближчим часом".

Засідання Радбезу вже різко сприйняли у країнах Заходу. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц вже засудив можливе визнання т.зв. "ЛДНР" Росією, а голова Європарламенту Жозеп Боррель закликав Путіна не робити цього.

США в ОБСЄ взагалі заявили, що таке рішення буде прямим порушенням суверенітету України.

Як повідомлялося раніше, на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого Путін заслухав думку російських топчиновників щодо необхідності визнання "незалежності" ОРДЛО.

Зокрема, голова ФСБ Микола Патрушев заявив, що для Росії є сенс говорити лише зі США. На його переконання, решта країн нібито виконуватимуть рішення Вашингтона. Водночас він висловив думку, що ця розмова не принесе користі та заявив, що визнання т.зв. "ЛДНР" залишається "єдиним шляхом" для Росії.

Своєю чергою директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін взагалі допустив застереження про те, що виступає за приєднання ОРДЛО до Росії.