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Росія дала Заходу останній шанс перед визнанням "ЛДНР": деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Засідання РНБ РФ Новина оновлена 21 лютого 2022, 17:47
Засідання РНБ РФ

У Росії проходить нарада Ради безпеки з питань "визнання" ОРДЛО

Голова ФСБ Росії та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що визнання "незалежності" т.зв. "ЛДНР" є єдиним шляхом для Росії, але радить провести переговори зі США.

Ці його слова були адресовані російському президенту Володимиру Путіну під час засідання Ради безпеки, 21 лютого. Кадрами виступу поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

За його словами, для Москви є сенс вести переговори тільки з Вашингтоном, оскільки всі інші нібито "робитимуть те, що скаже США".

У Росії переконані, що це Україна нібито не виконує Мінських угод, а тому Патрушев запропонував Путіну поговорити з Байденом на цю тему.

"Але переконаний, що вам буде дано негативну відповідь, з вами не погодяться", — сказав він.

Через це він висловив думку, що визнання бойовиків ОРДЛО є "єдиним шляхом".

Як повідомлялося раніше, 15 лютого Держдума РФ підтримала звернення до Путіна щодо визнання "незалежності" бойовиків т.зв. "ЛДНР".

На тлі цього стало відомо, що Байден та Путін можуть провести спеціальну зустріч, де обговорюватимуть питання України, а також нарощування військової присутності Росії на її кордоні. В Україні цю ідею підтримали.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін
Засідання РНБ РФ
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Росія дала Заходу останній шанс перед визнанням "ЛДНР": деталі
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