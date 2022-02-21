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Саміт Байдена та Путіна: стала відома реакція України на цю ідею

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кулеба вважає, що переговори США-РФ — гарна задумка Новина оновлена 21 лютого 2022, 11:56
Кулеба вважає, що переговори США-РФ — гарна задумка

У Києві підтримують дипломатичний варіант вирішення напруженої ситуації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримує пропозицію Заходу щодо проведення переговорів між президентами США та Росії. Як відомо, Джозеф Байден і Володимир Путін можуть зустрітися на спеціальному саміті, щоб обговорити питання щодо України.

Подробиці повідомляє "Українська правда".

За словами Кулеби, Україні підходить подібний варіант розвитку подій, адже демократичний підхід до вирішення проблем — важливіший понад усе. Також чиновник додав, що американці вкотре підтверджують: жодних рішень за спиною України щодо її майбутнього не прийматиметься.

"Ми плануємо тісно співпрацювати, щоб синхронізувати позиції та забезпечити те, щоб наші інтереси враховувалися", — наголосив Кулеба.

Також міністр сподівається, що подібні переговори можуть підштовхнути Путіна до ухвалення рішення щодо справжнього відведення військ від кордону України.

Зазначимо, що у Кремлі не відмовляються від ймовірного саміту з Байденом, проте про його проведення найближчим часом немає. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, рішення про особисту зустріч залишається особистим вибором глав держав. Поки що Росія воліє співпрацювати з іншими країнами лише на рівні керівників МЗС.

При цьому на понеділок, 21 грудня, у Москві заплановано засідання російської Ради безпеки. Попри те, що конкретні теми обговорення чиновників поки що замовчуються, нарада збирається термінова. Швидше за все, на порядку денному будуть питання загострення на Донеччині.

Також ми писали, що у Білому домі поки переконані: Росія все ще не відмовилася від ідеї повноцінного вторгнення в Україну. Такі спостереження підтверджуються і останніми знімками із супутника, зробленими у районі українського кордону на сході.

Теги:
#Україна #США #Росія #Переговори #Володимир Путін #Джо Байден #Дмитро Кулеба
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