Рус

Путін збирає Раду безпеки на тлі ситуації навколо України: перші подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
824
Конкретні теми обговорення чиновників наразі невідомі Новина оновлена 21 лютого 2022, 11:35
Конкретні теми обговорення чиновників наразі невідомі

Збори названі позаплановими та розширеними

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін проведе засідання Ради безпеки РФ. Про порядок денний заздалегідь не повідомлятимуть.

Таку інформацію розповсюджують росЗМІ, посилаючись на брифінг прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Як виявилося, спікер Кремля відмовився коментувати, які саме питання обговорюватимуться під час засідання Ради безпеки. При цьому збори будуть позаплановими, а також розширеними — що вже виділяє їх серед стандартних.

Не виключається, що ключовою темою наради стане Донбас. Проте Дмитро Пєсков ухилився від відповіді журналістів щодо можливого надання військової допомоги бойовикам "ЛНР" та "ДНР".

Таким чином Кремль все ще залишає за собою рішення щодо відправлення представників регулярної армії на окуповані території східних областей України.

Додамо, що під час спілкування з журналістами Пєсков заявив, що "евакуація" жителів Донбасу до Росії відбувається після конкретного звернення представників ОРДЛО.

Слід наголосити, що останні події на сході України викликають занепокоєння не лише в українців, а й у багатьох іноземних партнерів нашої держави. Так, напередодні була скликана американська Рада безпеки, де Джозеф Байден обговорив подальші дії Штатів щодо Росії.

Тим часом російські військовослужбовці на кордоні з Україною продовжують своє повільне пересування у напрямку до державного кордону. Деякі із помічених армійських угруповань знаходяться на відстані 15-30 км від нашої держави.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Радбез #Радбез РФ
Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, а жителів вивозять до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Україна
Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, а жителів вивозять до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, а жителів вивозять до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, а жителів вивозять до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Друзям було всього по 9 років
На Полтавщині знайшли тіла 9-річних хлопчиків: подробиці та фото
Дата публікації
Категорія
Конкретні теми обговорення чиновників наразі невідомі
Путін збирає Раду безпеки на тлі ситуації навколо України: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Ситуацію на кордонах України нагнітають гострі публікації про погрози з боку РФ у ЗМІ
"Росія ось-ось нападе": що стоїть за інформацією Заходу і як не піддатися паніці
Дата публікації
Категорія
Українські бізнесмени не приховують наявність великих сум грошей у своєму розпорядженні
Дані Ахметова та Коломойського з банку Швейцарії опинилися у відкритому доступі: розслідування