Путін збирає Раду безпеки на тлі ситуації навколо України: перші подробиці

Збори названі позаплановими та розширеними

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін проведе засідання Ради безпеки РФ. Про порядок денний заздалегідь не повідомлятимуть.

Таку інформацію розповсюджують росЗМІ, посилаючись на брифінг прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Як виявилося, спікер Кремля відмовився коментувати, які саме питання обговорюватимуться під час засідання Ради безпеки. При цьому збори будуть позаплановими, а також розширеними — що вже виділяє їх серед стандартних.

Не виключається, що ключовою темою наради стане Донбас. Проте Дмитро Пєсков ухилився від відповіді журналістів щодо можливого надання військової допомоги бойовикам "ЛНР" та "ДНР".

Таким чином Кремль все ще залишає за собою рішення щодо відправлення представників регулярної армії на окуповані території східних областей України.

Додамо, що під час спілкування з журналістами Пєсков заявив, що "евакуація" жителів Донбасу до Росії відбувається після конкретного звернення представників ОРДЛО.

Слід наголосити, що останні події на сході України викликають занепокоєння не лише в українців, а й у багатьох іноземних партнерів нашої держави. Так, напередодні була скликана американська Рада безпеки, де Джозеф Байден обговорив подальші дії Штатів щодо Росії.

Тим часом російські військовослужбовці на кордоні з Україною продовжують своє повільне пересування у напрямку до державного кордону. Деякі із помічених армійських угруповань знаходяться на відстані 15-30 км від нашої держави.