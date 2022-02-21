Путин собирает Совбез на фоне ситуации вокруг Украины: первые подробности

Сборы названы внеплановыми и расширенными

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ. О повестке дня заранее сообщать не будут.

Такую информацию распространяют росСМИ, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Как оказалось, спикер Кремля отказался комментировать, какие именно вопросы будут обсуждаться во время заседания Совбеза. При этом собрание будет внеплановым, а также расширенным — что уже выделяет его среди стандартных.

Не исключается, что ключевой темой совещания станет Донбасс. Однако Дмитрий Песков уклонился от ответа журналистов насчет возможного оказания военной помощи боевикам "ЛНР" и "ДНР".

Таким образом Кремль все еще оставляет за собой решение касаемо отправки представителей регулярной армии на оккупированные территории восточных областей Украины.

Добавим, что также во время общения с журналистами Песков заявил, что "эвакуация" жителей Донбасса в Россию происходит после конкретного обращения представителей ОРДЛО.

Следует подчеркнуть, что последние события на востоке Украины вызывают беспокойство не только у украинцев, но и у многих иностранных партнеров нашего государства. Так, накануне был созван американский Совет безопасности, где Джозеф Байден обсудил дальнейшие действия Штатов касаемо России.

Тем временем российские военнослужащие на границе с Украиной продолжают свое медленное передвижение по направлению к государственной границе. Некоторые из замеченных армейских группировок находятся на расстоянии 15-30 км от нашего государства.