Укр

Байден собрал Совет нацбезопасности США из-за ситуации на границе Украины: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Заседание Совета нацбезопасности США Новость обновлена 20 февраля 2022, 23:29
Заседание Совета нацбезопасности США

Разговор касался наращивания сил РФ на границе Украины

Руководство США провело заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации с российскими войсками на границе Украины.

Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Джозеф Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военной мощи России на границах Украины", — говорится в сообщении.

Других деталей относительно того, что обсуждалось на заседании не приводится.

Как сообщалось ранее, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в воскресенье заявил, что Москва не отказалась от планов по вторжению в Украину. Об этом, по его словам, свидетельствует продление на неопределенный срок военных учений России и Беларуси "Союзная решимость 2022".

Кроме того, 17 февраля Блинкен выступал с речью на заседании Совбеза ООН, в которой заявил, что Россия готовит провокацию для того, чтобы получить повод для начала вторжения. По его словам, таковой может быть что угодно, начиная от инсценировки удара беспилотника и заканчивая настоящей химической атакой.

Теги:
#Украина #США #Россия #Джо Байден
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