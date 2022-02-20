Байден собрал Совет нацбезопасности США из-за ситуации на границе Украины: подробности
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Разговор касался наращивания сил РФ на границе Украины
Руководство США провело заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации с российскими войсками на границе Украины.
Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент Джозеф Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военной мощи России на границах Украины", — говорится в сообщении.
Других деталей относительно того, что обсуждалось на заседании не приводится.
Как сообщалось ранее, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в воскресенье заявил, что Москва не отказалась от планов по вторжению в Украину. Об этом, по его словам, свидетельствует продление на неопределенный срок военных учений России и Беларуси "Союзная решимость 2022".
Кроме того, 17 февраля Блинкен выступал с речью на заседании Совбеза ООН, в которой заявил, что Россия готовит провокацию для того, чтобы получить повод для начала вторжения. По его словам, таковой может быть что угодно, начиная от инсценировки удара беспилотника и заканчивая настоящей химической атакой.
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