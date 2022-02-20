Байден зібрав Раду нацбезпеки США через ситуацію на кордоні України: подробиці

Розмова стосувалася нарощування сил РФ на кордоні України

Керівництво США провело засідання Ради національної безпеки через ситуацію з російськими військами на кордоні України.

Про це проінформувала пресслужба Білого дому.

"Сьогодні президент Джозеф Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій щодо нарощування військової могутності Росії на кордонах України", — йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо того, що обговорювалося на засіданні, не наводиться.

Як повідомлялося раніше, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен у неділю заявив, що Москва не відмовилася від планів щодо вторгнення в Україну. Про це, за його словами, свідчить продовження на невизначений термін військових навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість 2022".

Крім того, 17 лютого Блінкен виступав із промовою на засіданні Ради безпеки ООН, в якій заявив, що Росія готує провокацію для того, щоб отримати привід для початку вторгнення. За його словами, такою може бути будь-що, починаючи від інсценування удару безпілотника і закінчуючи справжньою хімічною атакою.