"Уровень угрозы высокий": Резников рассказал, чего Украина ждет от России

Одно из заданий Москвы, уверен министр, лишить Украину независимости

Россия, армия которой снова активизировалась на границе, может планировать нападение на Украину сразу с нескольких флангов. Такой сценарий в Кремле подготовили, чтобы Киев отказался от слияния с НАТО и опять угодил в российскую сферу влияния.

Такими наблюдениями поделился глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга в понедельник, 21 февраля.

Министр подчеркнул, что украинские власти не исключают варианта "обложной" атаки России. Для этого армия противника может задействовать военнослужащих как со стороны оккупированного Крымского полуострова, Черного и Азовского морей, так и на большом участке суши — "от Бреста до Таганрога".

Вместе с этим, добавил Резников, не исключаются вероятные провокации и обострения на оккупированной части Донбасса.

По прогнозам чиновника, такие действия РФ могут повлечь за собою и различные хакерские атаки на украинские системы, и минирования различных зданий, и другие беспорядки.

Главной целью подобного сценария Алексей Резников называет "расшатывание" Украины изнутри.

"Чтобы мы изменили политический курс и отказались от ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость", — подытожил министр.

Несмотря на просьбу сохранять спокойствие, глава Минобороны подтвердил, что пока на границе не наблюдается ранее обещанного Москвой отвода войск вглубь страны.

К тому же, как уже писал "Телеграф", Путин и Лукашенко решили продлить действие военных учений "Союзная решимость-2022", которые проводятся Россией и Беларусью совместно.

В это же время на Донбассе путинские боевики занимаются настоящей депортацией мирного населения на территорию РФ. Свои действия они прикрывают "эвакуацией". Вместе с этим происходит и принудительная мобилизация мужского населения — парней хватают прямо посреди улиц.