Боевики отлавливают "защитников-добровольцев" прямо на улицах Луганска (видео)

Похоже, что ситуация не нравится и самим боевикам

На фоне обострения ситуации на Донбассе, в оккупированном Луганске т.н. "военная комендатура" начала ловить случайных мужчин прямо на улицах и увозить их в неизвестном направлении.

Кадрами с места событий поделился блогер пишущий под никнеймом Donetchanyn.

"Луганск. Комендатура забирает мужчин прямо с улицы в военкомат", — написал он.

На видео видно, как люди в форме сначала разговаривают с одним из мужчин на улице, а затем чуть ли не силой запихивают его в автобус.

В Луганске отлавливают мужчин

Блогер также подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и на неподконтрольных территориях Донецкой области, где в рядах боевиков ходят разговоры о том, что многих "призывников" согнали в принудительном порядке, а среди них есть и те, кто открыто не поддерживает т.н "ЛДНР".

Из-за этого, пишет он, бывалые боевики опасаются, что это может привести к дестабилизации ситуации. А поскольку им всем выдали оружие, то они не исключают вероятности, что новоприбывшие в ответственный момент начнут стрелять "по своим".

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Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда боевики открыли огонь по всей линии разграничения и обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых Марьинка и Станица Луганская.

На следующий день главари боевиков объявили "срочную эвакуацию" и призвали мирное население уехать из неподконтрольных территорий в Россию. Впрочем, как оказалось, соответствующие видеозаписи были записаны накануне, а именно 16 февраля, что свидетельствует о том, что они заранее готовились к обострению ситуации.