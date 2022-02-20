Боевики отлавливают "защитников-добровольцев" прямо на улицах Луганска (видео)
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Похоже, что ситуация не нравится и самим боевикам
На фоне обострения ситуации на Донбассе, в оккупированном Луганске т.н. "военная комендатура" начала ловить случайных мужчин прямо на улицах и увозить их в неизвестном направлении.
Кадрами с места событий поделился блогер пишущий под никнеймом Donetchanyn.
"Луганск. Комендатура забирает мужчин прямо с улицы в военкомат", — написал он.
На видео видно, как люди в форме сначала разговаривают с одним из мужчин на улице, а затем чуть ли не силой запихивают его в автобус.
Блогер также подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и на неподконтрольных территориях Донецкой области, где в рядах боевиков ходят разговоры о том, что многих "призывников" согнали в принудительном порядке, а среди них есть и те, кто открыто не поддерживает т.н "ЛДНР".
Из-за этого, пишет он, бывалые боевики опасаются, что это может привести к дестабилизации ситуации. А поскольку им всем выдали оружие, то они не исключают вероятности, что новоприбывшие в ответственный момент начнут стрелять "по своим".
Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда боевики открыли огонь по всей линии разграничения и обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых Марьинка и Станица Луганская.
На следующий день главари боевиков объявили "срочную эвакуацию" и призвали мирное население уехать из неподконтрольных территорий в Россию. Впрочем, как оказалось, соответствующие видеозаписи были записаны накануне, а именно 16 февраля, что свидетельствует о том, что они заранее готовились к обострению ситуации.
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