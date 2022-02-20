Бойовики відловлюють "захисників-добровольців" прямо на вулицях Луганська (відео)

Схоже, що ситуація не подобається і самим бойовикам

На тлі загострення ситуації на Донбасі, в окупованому Луганську т.зв. "військова комендатура" почала ловити випадкових чоловіків прямо на вулицях та відвозити їх у невідомому напрямку.

Кадрами з місця подій поділився блогер, який пише під нікнеймом Donetchanyn.

"Луганськ. Комендатура забирає чоловіків прямо з вулиці до військкомату", — написав він.

На відео видно, як люди у формі спочатку розмовляють з одним із чоловіків на вулиці, а потім мало не силою запихають його в автобус.

У Луганську відловлюють чоловіків

Блогер також наголосив, що подібна ситуація спостерігається і на непідконтрольних територіях Донецької області, де в лавах бойовиків ходять розмови про те, що багатьох "призовників" зігнали у примусовому порядку, а серед них є й ті, хто відкрито не підтримує т.зв. "ЛДНР" ".

Він пише, що досвідчені бойовики побоюються, що це може призвести до дестабілізації ситуації. А оскільки їм усім видали зброю, то вони не відкидають ймовірності, що новоприбулі у відповідальний момент почнуть стріляти "по своїм".

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Як повідомлялося раніше, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли бойовики відкрили вогонь по всій лінії розмежування та обстріляли низку населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Станиця Луганська.

Наступного дня ватажки бойовиків оголосили "термінову евакуацію" та закликали мирне населення виїхати з непідконтрольних територій до Росії. Втім, як виявилося, відповідні відеозаписи були записані напередодні, а саме 16 лютого, що свідчить про те, що вони наперед готувалися до загострення ситуації.