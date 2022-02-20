Рус

Бойовики відловлюють "захисників-добровольців" прямо на вулицях Луганська (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
275
У Луганську чоловіків "відловлюють" прямо на вулиці Новина оновлена 20 лютого 2022, 15:30
У Луганську чоловіків "відловлюють" прямо на вулиці

Схоже, що ситуація не подобається і самим бойовикам

На тлі загострення ситуації на Донбасі, в окупованому Луганську т.зв. "військова комендатура" почала ловити випадкових чоловіків прямо на вулицях та відвозити їх у невідомому напрямку.

Кадрами з місця подій поділився блогер, який пише під нікнеймом Donetchanyn.

"Луганськ. Комендатура забирає чоловіків прямо з вулиці до військкомату", — написав він.

На відео видно, як люди у формі спочатку розмовляють з одним із чоловіків на вулиці, а потім мало не силою запихають його в автобус.

У Луганську відловлюють чоловіків
У Луганську відловлюють чоловіків

Блогер також наголосив, що подібна ситуація спостерігається і на непідконтрольних територіях Донецької області, де в лавах бойовиків ходять розмови про те, що багатьох "призовників" зігнали у примусовому порядку, а серед них є й ті, хто відкрито не підтримує т.зв. "ЛДНР" ".

Він пише, що досвідчені бойовики побоюються, що це може призвести до дестабілізації ситуації. А оскільки їм усім видали зброю, то вони не відкидають ймовірності, що новоприбулі у відповідальний момент почнуть стріляти "по своїм".

Як повідомлялося раніше, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли бойовики відкрили вогонь по всій лінії розмежування та обстріляли низку населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Станиця Луганська.

Наступного дня ватажки бойовиків оголосили "термінову евакуацію" та закликали мирне населення виїхати з непідконтрольних територій до Росії. Втім, як виявилося, відповідні відеозаписи були записані напередодні, а саме 16 лютого, що свідчить про те, що вони наперед готувалися до загострення ситуації.

Теги:
#Луганськ #Донбас #ОРДЛО
Еммануель Макрон
Україна
Макрон після Путіна зателефонував Зеленському: що відомо зараз
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон
Макрон після Путіна зателефонував Зеленському: що відомо зараз
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває безперервно 8 років
У нас війна з РФ надовго і Україні час переходити в дипломатичний наступ – Андрій Сенченко
Дата публікації
Категорія
Курс долара в Україні залежить від ситуації на Донбасі
Долар може піднятися до 29 гривень вже наступного тижня: аналітик назвав умову
Дата публікації
Категорія
ЗСУ зазнали втрат
Обстріли на Донбасі: названо імена загиблих та поранених бійців ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Посол України в Японії Сергій Корсунський
Через російську загрозу Україна стала центром уваги в Японії: інтерв’ю українського посла Корсунського