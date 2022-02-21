"Рівень загрози високий": Рєзніков розповів, чого Україна чекає від Росії

Одне із завдань Москви, упевнений міністр, позбавити Україну незалежності

Росія, армія якої знову активізувалася на кордоні, може планувати напад на Україну відразу з кількох флангів. Такий сценарій у Кремлі підготували, щоб Київ відмовився від злиття з НАТО і знову потрапив у російську сферу впливу.

Такими спостереженнями поділився голова Міноборони Олексій Рєзніков під час брифінгу у понеділок, 21 лютого.

Міністр наголосив, що українська влада не виключає варіанта "обкладинної" атаки Росії. Для цього армія противника може задіяти військовослужбовців як з боку окупованого Кримського півострова, Чорного та Азовського морів, так і на великій ділянці суші – від Бреста до Таганрогу.

Водночас, додав Рєзніков, не виключаються ймовірні провокації та загострення на окупованій частині Донбасу.

За прогнозами чиновника, такі дії РФ можуть спричинити і різні хакерські атаки на українські системи, і мінування різних будівель, та інші заворушення.

Головною метою подібного сценарію Олексій Рєзніков називає "розхитування" України зсередини.

"Щоб ми змінили політичний курс і відмовилися від ЄС та НАТО, а врешті-решт втратили незалежність", — підсумував міністр, назвавши рівень загрози високим.

Попри прохання зберігати спокій, глава Міноборони підтвердив, що поки на кордоні не спостерігається раніше обіцяного Москвою відведення військ углиб країни.

До того ж, як уже писав "Телеграф", Путін та Лукашенко вирішили продовжити дію військових навчань "Союзна рішучість-2022", які проводяться Росією та Білоруссю спільно.

Водночас на Донбасі путінські бойовики займаються справжньою депортацією мирного населення на територію РФ. Свої дії вони прикривають "евакуацією". Разом з цим відбувається і примусова мобілізація чоловічого населення — чоловіків хапають посеред вулиць.