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На Донбасі бойовики ухвалили несподіване рішення щодо мобілізації: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На Донбасі забирають воювати всіх — навіть людей похилого віку Новина оновлена 21 лютого 2022, 10:21
На Донбасі забирають воювати всіх — навіть людей похилого віку

З ОРДЛО більше не виїхати: бойовики заборонили чоловікам залишати окуповану територію

У тимчасово непідконтрольних Донецькій та Луганській областях самопроголошена проросійська влада видала "указ" про мобілізацію всіх чоловіків віком від 18 років. "Призов" запровадили навіть для тих, хто старший за 55 років.

Ватажка бойовиків "ЛНР" Леоніда Пасічника цитують проросійські ЗМІ.

"Здійснити заклик на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку", — сказано у так званому указі, який розмістили на сайті самопроголошеної республіки.

Також відомо, що всім повнолітнім мешканцям чоловічої статі заборонено залишати ОРДЛО.

Нагадаємо, на тлі різко збільшеної кількості обстрілів бойовиками українських позицій та населених пунктів на Донбасі глави терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно, раптово оголосили про евакуацію з окупованої території дітей, жінок та літніх людей до Росії.

Крім того, у Росії підтвердили, що тимчасово окуповані території ОРДЛО є частиною України, а також заявили, що не претендують на ці території.

Сайт "Телеграф" слідкує за подіями у режимі онлайн.

Теги:
#Війна #Донбас #Мобілізація #ОРДЛО
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