Посол Росії в США пішов наперекір Держдумі у питанні незалежності Донбасу: подробиці

У Росії знову заявили, що не хочуть бачити Україну в НАТО.

У Росії підтвердили, що тимчасово окуповані території ОРДЛО є частиною України, а також заявили, що не претендують на ці території.

Про це розповів посол РФ у США Анатолій Антонов в ефірі американського каналу CBS.

"Я хотів би підтвердити, що Донбас та Луганськ є частиною України", — сказав він.

Російський дипломат також заявив, що Росія не має планів щодо вторгнення в Україну, як і нібито немає самого вторгнення. Антонов додав, що у Москві підтвердили свою готовність шукати дипломатичне розв'язання всіх питань.

Крім того, він зазначив, що у його країні не вважають нині ключовим питанням ескалацію ситуації на Донбасі. Натомість він закликав звернути увагу на гарантії безпеки для кожної країни та зазначив, що Росія хоче отримати на папері чіткі гарантії для себе.

"Ми не хочемо спостерігати наступну хвилю розширення НАТО", — сказав Антонов.

Водночас дипломат відмовився коментувати питання окупованого Криму, заявивши, що для Москви це питання "закрите" і там "навіть не хочуть його обговорювати".

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Як повідомлялося раніше, ескалація напруги на лінії розмежування на Донбасі відбулася 17 лютого, коли бойовики відкрили вогонь за позиціями ЗСУ та низки населених пунктів. Зокрема постраждали Станиця Луганська та Мар’їнка.

18 лютого глави бойовиків оголосили про "екстренну евакуацію" мирних жителів ОРДЛО до Росії.

Загалом у період з 17 по 19 лютого на позиції ЗСУ прилетіли понад 1,8 тисячі снарядів та мін.

До цього в російській Держдумі ухвалили проєкт звернення до президента РФ про визнання "незалежності" т.зв. "ЛДНР".