Укр

Посол России в США пошел наперекор Госдуме в вопросе независимости Донбасса: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1921
В России заявили, что у нее нет планов по вторжению в Украину Новость обновлена 20 февраля 2022, 20:18
В России заявили, что у нее нет планов по вторжению в Украину

В России вновь заявили о том, что не хотят видеть Украину в НАТО.

В России подтвердили, что временно оккупированные территории ОРДЛО являются частью Украины, а также заявили, что не претендуют на эти территории.

Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире американского канала CBS.

"Я хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины", — сказал он.

Российский дипломат также заявил, что у России нет планов по вторжению в Украину, как и якобы нет самого вторжения. Антонов добавил, что в Москве подтвердили свою готовность искать дипломатическое решение всех вопросов.

Кроме того, он указал, что в его стране не считают в настоящее время ключевым вопросом эскалацию ситуации на Донбассе. Вместо этого он призвал обратить внимание на гарантиях безопасности для каждой страны и указал, что Россия хочет получить на бумаге четкие гарантии для себя.

"Мы не хотим наблюдать следующую волну расширения НАТО", — сказал Антонов.

Вместе с тем дипломат отказался комментировать вопрос оккупированного Крыма, заявив, что для Москвы этот вопрос "закрыт" и там "даже не хотят его обсуждать".

Как сообщалось ранее, эскалация напряжения на линии разграничения на Донбассе произошла 17 февраля, когда боевики открыли огонь по позициям ВСУ и ряду населенных пунктов. В частности пострадали Станица Луганская и Марьинка.

18 февраля главари боевиков объявили об "экстренной эвакуации" мирных жителей ОРДЛО в Россию.

Всего в период с 17 по 19 февраля на позиции ВСУ прилетели более 1,8 тысячи снарядов и мин.

Стоит также напомнить, что до этого в российской Госдуме приняли проект обращения к президенту РФ о признании "независимости" т.н. "ЛДНР".

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #ОРДЛО
Донбасс
Украина
Макрон достиг важной договоренности с Путиным по Донбассу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Донбасс
Макрон достиг важной договоренности с Путиным по Донбассу
Дата публикации
Категория
Президент Украины считает, что санкции против РФ следует обнародовать уже сейчас
После бомбежки они уже не нужны: Зеленский упрекнул Запад в санкциях против РФ
Дата публикации
Категория
Взрыв в Донецке
Взрыв автомобиля в Донецке: российский топ-пропагандист погорел на фейке
Дата публикации
Категория
Пограничники контролируют ситацию
В сети сообщили о прорыве границы со стороны Беларуси: в погранслужбе ответили
Дата публикации
Категория
В Луганске мужчин "отлавливают" прямо на улице
Боевики отлавливают "защитников-добровольцев" прямо на улицах Луганска (видео)