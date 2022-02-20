Посол России в США пошел наперекор Госдуме в вопросе независимости Донбасса: подробности

В России вновь заявили о том, что не хотят видеть Украину в НАТО.

В России подтвердили, что временно оккупированные территории ОРДЛО являются частью Украины, а также заявили, что не претендуют на эти территории.

Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире американского канала CBS.

"Я хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины", — сказал он.

Российский дипломат также заявил, что у России нет планов по вторжению в Украину, как и якобы нет самого вторжения. Антонов добавил, что в Москве подтвердили свою готовность искать дипломатическое решение всех вопросов.

Кроме того, он указал, что в его стране не считают в настоящее время ключевым вопросом эскалацию ситуации на Донбассе. Вместо этого он призвал обратить внимание на гарантиях безопасности для каждой страны и указал, что Россия хочет получить на бумаге четкие гарантии для себя.

"Мы не хотим наблюдать следующую волну расширения НАТО", — сказал Антонов.

Вместе с тем дипломат отказался комментировать вопрос оккупированного Крыма, заявив, что для Москвы этот вопрос "закрыт" и там "даже не хотят его обсуждать".

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Как сообщалось ранее, эскалация напряжения на линии разграничения на Донбассе произошла 17 февраля, когда боевики открыли огонь по позициям ВСУ и ряду населенных пунктов. В частности пострадали Станица Луганская и Марьинка.

18 февраля главари боевиков объявили об "экстренной эвакуации" мирных жителей ОРДЛО в Россию.

Всего в период с 17 по 19 февраля на позиции ВСУ прилетели более 1,8 тысячи снарядов и мин.

Стоит также напомнить, что до этого в российской Госдуме приняли проект обращения к президенту РФ о признании "независимости" т.н. "ЛДНР".