Укр

На Донбассе боевики приняли неожиданное решение по мобилизации: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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На Донбассе забирают воевать всех - даже пожилых людей Новость обновлена 21 февраля 2022, 10:21
На Донбассе забирают воевать всех - даже пожилых людей

Из ОРДЛО больше не уехать: боевики запретили мужчинам покидать оккупированную территорию

Во временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областях самопровозглашенные пророссийские власти издали "указ" о мобилизации всех мужчин возрастом от 18 лет. "Призыв" ввели даже для тех, кто старше 55 лет.

Главаря боевиков "ЛНР" Леонида Пасечника цитируют пророссийские СМИ.

"Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", — сказано в так называемом указе, который разместили на сайте самопровозглашенной республики.

Также известно, что всем жителям совершеннолетним мужского пола запрещено покидать ОРДЛО.

Напомним, на фоне резко возросшего количества обстрелов боевиками украинских позиций и населенных пунктов на Донбассе главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", контролирующих части Донецкой и Луганской областей соответственно, внезапно объявили об эвакуации с оккупированной территории детей, женщин и пожилых людей в Россию.

Кроме того, в России подтвердили, что временно оккупированные территории ОРДЛО являются частью Украины, а также заявили, что не претендуют на эти территории.

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Теги:
#Война #Донбасс #Мобилизация #ОРДЛО
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