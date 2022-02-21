Саммит Байдена и Путина: стала известная реакция Украины на эту идею

В Киеве поддерживают дипломатический вариант решения напряженной ситуации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддерживает предложение Запада о проведении встречи между президентами США и России. Как известно, Джозеф Байден и Владимир Путин могут встретиться на специальном саммите, чтобы обсудить вопрос касаемо Украины.

Подробности сообщает "Украинская правда".

По словам Кулебы, Украине подходит подобный вариант развития событий, ведь демократический подход к решению проблем — превыше всего. Также чиновник добавил, что американцы в который раз подтверждают: никаких решений за спиной Украины касаемо ее будущего приниматься не будет.

"Мы планируем тесно сотрудничать, чтобы синхронизировать позиции и обеспечить то, чтобы наши интересы учитывались", — подчеркнул Кулеба.

Также министр надеется, что подобные переговоры могут подтолкнуть Путина к принятию решения касаемо настоящего отвода войск от границы Украины.

Отметим, что в Кремле не отказываются от вероятного саммита с Байденом, однако речи о его проведении в ближайшее время нет. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, решение о личной встрече остается личным выбором глав государств. Пока же Россия предпочитает сотрудничать с другими странами только на уровне руководителей МИД.

При этом на понедельник, 21 декабря, в Москве запланировано заседание российского Совета безопасности. Несмотря на то, что конкретные темы обсуждения чиновников пока умалчиваются, совещание собирается в срочном порядке. Скорее всего, на повестке дня будут вопросы обострения на Донбассе.

Также мы писали, что в Белом доме пока уверены: Россия по-прежнему не отказалась от идеи полноценного вторжения в Украину. Такие наблюдения подтверждаются и последними снимками со спутника, сделанными в районе украинской границы на востоке.