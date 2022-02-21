Путин и Байден договорились о важном шаге по Украине, но есть условие

Оба президента признают необходимость новых переговоров

Президент США Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин могут снова встретиться для обсуждения безопасности Европы. С таким предложением к политикам обратился французский президент Эммануэль Макрон на фоне тревожных сообщений касаемо вероятного вторжения РФ в Украину.

Подробности сообщили пресс-службы Белого дома и Елисейского дворца.

У Байдена подчеркивают, что встреча может состояться уже на этой рабочей недели. Единственное требование американцев — отказ России от нападения на Украину. Также этому должны предшествовать переговоры между госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Последние, к слову, уже запланированы на конкретную дату — 24 февраля.

"Мы всегда готовы к дипломатии, — подчеркнули в Белом Доме. — Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые последствия, если Россия вместо этого выберет войну".

Также в США отметили, что пока ситуация все еще похожа на ту, где Кремль готовится к вторжению.

Пресс-служба Макрона же заявила, что и американский, и российский президент подтверждают необходимость двухсторонних переговоров. Также Франция обещает, что их лидер будет сотрудничать со всеми "заинтересованными сторонами", чтобы диалог между США и РФ вышел конструктивным.

Напомним, что накануне, 20 февраля, Эммануэль Макрон беседовал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем была повышенная вероятность эскалации войны на Донбассе. Сразу после беседы с главой Кремля Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также известно, что французскому политику удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос переговоров рабочей группы касаемо вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе.