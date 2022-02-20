Макрон после Путина позвонил Зеленскому: что известно сейчас

Макрон и Зеленский говорили около получаса

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после общения с Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", — сообщил президент Украины в Twitter.

В Елисейском дворце сообщили, что с Путиным Макрон говорил 1 час 45 минут. После этого разговор французского лидера с Зеленским длился около получаса. Также известно, что президенты Франции и России говорили о способах избежать большой войны в Европе, когда жители Запада больше, чем когда-либо, боятся российского вторжения в Украину, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Позже об итогах разговора Путина и Макрона отчитались в Кремле, заявив, что главы двух государств обменялись мнениями по поводу ситуации в Украины. При этом Путин рассказал, что он обеспокоен ситуацией на линии соприкосновения и обвинил во всем украинских силовиков.

Российский президент заявил, что Украину "накачивают" современным натовским вооружением и боеприпасами и якобы это толкает Киев на военное решение по Донбассу. Из-за этого якобы страдают жители "ЛДНР", которые вынуждены спасаться бегством в Россию.

В очередной раз Путин заявил о необходимости выполнять Минские соглашения, которые Россия сама же и игнорирует, и добавил, что РФ срочно нуждается в гарантиях безопасности.

Напомним, в этом месяце Макрон и Зеленский уже проводили переговоры по поводу угрозы военного вторжения в Украину. После этого в Великобритании выразили обеспокоенность по поводу этой беседы, ведь Макрон предложил Путину то, на что Запад не давал согласия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных 136 раз, используя при этом запрещенное "Минскими договоренностями" вооружение. Часть обстрелов попала на видео.