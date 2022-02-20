Макрон після Путіна зателефонував Зеленському: що відомо зараз
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Макрон та Зеленський говорили близько півгодини
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори із президентом України Володимиром Зеленським після розмови із Володимиром Путіним.
Про це повідомив Зеленський у Twitter.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", — повідомив президент України у Twitter.
У Єлісейському палаці повідомили, що із Путіним Макрон говорив 1 годину 45 хвилин. Після цього розмова французького лідера із Зеленським тривала близько півгодини. Також відомо, що президенти Франції та Росії говорили про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну, повідомив французський телеканал BFM із посиланням на Єлисейський палац.
Нагадаємо, цього місяці Макрон та Зеленський вже проводили переговори щодо загрози віськового вторгнення в Україну.
Після цього у Великій Британії висловили занепокоєння з приводу цієї бесіди, адже Макрон запропонував Путіну те, на що Захід не давав згоди.
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