Макрон зателефонував Путіну і майже дві години обговорював з ним Україну

Глава Кремля у суботу також переговорить із президентом США Джо Байденом.

Президент Франції Еммануель Макрон провів довгу телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним щодо загрози військового вторгнення в Україну.

Про це повідомив французький телеканал Europe 1 із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

У повідомленні зазначено, що Макрон зателефонував Путіну у спробі знизити напругу на кордоні Росії та України. Розмова розпочалася о 12:30 за паризьким часом (13:30 за Києвом) і тривала 1 годину та 40 хвилин.

Про деталі їхньої розмови не повідомляється, проте відомо, що Путіну пізніше у суботу зателефонує і президент США Джо Байден.

Нагадаємо, 7 лютого Макрон прилітав до Москви, щоб особисто поговорити з Путіним. За повідомленнями джерел, знайомих із ходом їхньої розмови, французькому президентові нібито вдалося переконати главу Кремля не нападати на Україну.

Однак після цього у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Макрон нібито запропонував закріпити за Україною нейтральний статус і тим самим не дозволити їй вступити до НАТО.

Наступного дня президент Франції прибув до Києва, де провів зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським, де заявив, що Путін йому пообіцяв не нападати на Україну.