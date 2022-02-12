Росія зараз не здатна на масштабне вторгнення в Україну, але є інша загроза

Росія може спробувати оточити українські війська на сході України

Що стосується вторгнення, то воно вже сталося, ще у 2014 році, коли Росія захопила території на сході України. Наразі питання виключно у ймовірності нової ескалації, проте, якщо врахувати кількість військ, які агресор стягує до українських кордонів та політичну складову, то ситуація на відміну від тієї, що спостерігалась 8 років тому, більш напружена, адже існує й інші загроза.

Таку позицію кореспондентові "Телеграфу" висловив народний депутат від партії "Голос" та секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Читайте також: Категорія Україна До 50 тисяч трупів мирних жителів: 7 сценаріїв атаки РФ на Україну За даними західних медіа, у Путіна готуються до вторгнення в Україну, але плани про напад постійно змінюються

За словами експерта, на минулому тижні оборонний комітет заслухав представників усіх українських спецслужб, прикордонників, а також співробітників військової розвідки та дійшов до висновку, що, попри заяви Кремля, незначне переміщення російських військ вздовж наших кордонів все ж таки спостерігається, але їх не настільки багато, аби вистачило для повномасштабного вторгнення.

На думку Костенка, "відрізати" Україну по Дніпру ті сили, які зараз перебувають вздовж кордонів не здатні, то ж можна зробити висновок, що розпочати повномасштабну війну з Україною РФ на даний час не здатна. Проте, зазначає фахівець, є інша загроза.

Як повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, ​​вторгнення дійсно є одним із варіантів розвитку ситуації, хоч і менш ймовірним. Проте, військове командування зраз більше занепокоєне можливим розвитком сценарію, який стосується кількох локальних операцій, і основною їх загрозою є Схід.

"Використавши ескалацію на Донбасі, потім можна примусити нас до будь-яких політичних рішень. Ймовірно, йдеться про виконання Мінських угод.", — каже Костенко.

Якщо все ж дипломатичним шляхом домовитися вдасться (виконувати "Мінськ" — ред.редакцією), то РФ може спробувати оточити українські війська на Донбасі, а після вже змушувати нас "йти на поступки".

Детальніше ознайомитися з позицією експерта можна у матеріалі "Телеграфу": "У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, — нардеп Роман Костенко".

Також нагадаємо, що на думку політолога Євгена Магди, психологічний тиск є одним із найпотужніших елементів впливу Росії.