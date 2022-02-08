Український генерал пояснив, що зупинить війська РФ у разі вторгнення

Україні важливо не допустити бліц-криг російської армії

Виключати можливість вторгнення Росії в Україну не можна, проте навіть у такому разі Кремль може зіткнутися з серйозною проблемою. Зупинити просування росіян може їхня нездатність отримувати додаткові ресурси.

Таку думку у розмові із "Телеграфом" висловив український генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, у Кремлі розуміють, що найважче ЗСУ доведеться у разі атаки-облоги — коли війська противника будуть йти з різних напрямків. Тому РФ і збільшує свій контингент у Білорусі, тим самим оточуючи Україну, каже Романенко.

Читайте також: Категорія Україна До 50 тисяч трупів мирних жителів: 7 сценаріїв атаки РФ на Україну За даними західних медіа, у Путіна готуються до вторгнення в Україну, але плани про напад постійно змінюються

При цьому військовий експерт наголошує: у разі гіпотетичної атаки росіян треба зупинити від бліц-кригу — блискавичного поступу всередину країни. Тим більше, що росіяни навряд зможуть забезпечити свою армію безперебійним постачанням додаткових ресусів, потрібних для ведення бою.

Щоб бути готовими до всього, на думку Ігоря Романенка, Україні потрібно розвивати одразу кілька напрямків:

зміцнювати територіальну оборону, у якої нещодавно з’явився офіційний вебресурс ;

розвивати рух опору — на кшталт підпілля чи партизанів.

"Щоб РФ, якщо вже вплутається в бойові дії, зазнала максимальної шкоди", — підкреслив Романенко.

При цьому, з огляду на публікації в мережі, у російських солдатів на кордоні з Україною вже почалися серйозні проблеми. Насамперед вони стосуються свободи пересування, адже надмірно високі, як для зими, температури перетворили більшість ґрунтових доріг на суцільне місиво.

Загалом, як писав "Телеграф", поблизу України зараз розгорнуто близько 90 військових баз російської армії. Більшість із них були передислоковані протягом осені 2021 року.