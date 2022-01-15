Журналіст та шеф-редактор видання "Бабель" Катерина Коберник зазначає, що всупереч десяткам непрямих ознак, величезна кількість українців не вірять у можливість повномасштабного вторгнення Росії

Думки про війну.

За останні 7 років Путін зробив багато абсолютно нелогічних речей, яких ніхто не очікував, а якщо хтось і допускав, то зі словами "Так ні! Він же не ідіот!".

— Він вторгся в Україну і розпочав війну на Сході.

— На очах усього світу вкрав Крим і відверто це визнав.

— Намагався вбити головного опозиціонера, а потім посадив його до колонії.

І після всього цього, попри десятки непрямих ознак, величезна кількість людей в Україні цілком серйозно кажуть, що Росія не може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, бо це не зовсім логічно, невигідно неможливо.

Хоча в принципі це можна зрозуміти. Неможливо всерйоз до кінця повірити у велику війну, а після цього гуляти, ходити до ресторанів та кіно, щось планувати. Але суто суб’єктивно — ми дуже безтурботний народ.

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