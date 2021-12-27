Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін вважає, що українцям варто подивитися на непросту ситуацію очима Путіна

Не хочу Вас засмучувати. Але вторгнення буде.

Не в січні, то в лютому. Не 2022 року, то 2023 року.

Це неминуче. І до нього треба готуватись.

Ні, я не нагнітаю.

Потрібно просто вилізти "з коробочки" і подивитися на світ очима Пу.

Його довгострокова мета, як і його оточення, детально викладена у статті Суркова "Довга держава Путіна ", опублікованій ще у 2019 році

По суті, це ідеологема, що розкриває амбіції, ідеологію та вектор руху сучасної Росії.

Разом з іншими статтями Суркова можна виділити низку тез нової концепції Росії:

1. Росія впливає на інших суб’єктів, змушуючи зважати на себе

2. Росія повертається до клубу глобальних суб’єктів, які визначають долі інших країн (об’єктів) та цілих регіонів

3. Росія розширюється на території, без цього не повернути статус Імперії

4. У Росії відтворюється інститут Царя (не де-юре, а де-факто), єдиного правителя та надовго

5. Росія капсулюється, знижуючи залежність від Заходу та інших суб’єктів.

6. Росія відтворює проект СРСР версії 2.0 (організаційно та суб’єктно)

7. На Україну неминуче чекає, на їхню думку, повернення в "лоно" Росії, будь-яким шляхом: дестабілізація, військові дії, які призведуть до федералізації

Декілька цитат:

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що Україну можна "повернути" лише силою, уточнивши, що сила буває різною.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна належить до "російського світу". "Культурні зв’язки, історичні зв’язки, спільне коріння [України та Росії] заперечувати було б великою дурістю"

Гурієв:

Люди для імперії завжди паливо.

Справа навіть не в особистості лідера, а у високорівневому цілепокладанні. Величі неможливо досягти, замислюючись про окрему людину. Окреме життя не має значення.

Це свідчення того, що задля досягнення "великих цілей" не перед чим не зупиняться.

Які інструменти війни може використовувати Росія, крім прямого вторгнення? Дуже широкий асортимент:

1. Делегетимізація української влади в очах виборців та міжнародних партнерів. Інструменти – медіа, внутрішні агенти.

2. Створення криз за прикладом газової, якщо продовжувати – відключення від російської енергосистеми (так, ми досі синхронізовані)

3. Угода зі США та Європою щодо України та без України та її реалізація (внутрішні референдуми, визнання ОРДЛО, федералізація…)

4. Скупка активів (просто купівля великих діючих бізнесів через номіналів — кіпріотів або китайців)

5. Скуповування боргів українських компаній. Тут ще простіше, через російські банки, що працюють в Україні та їх пов’язані фінансові компанії

6. Диверсії…

Спочатку, у будь-якому разі, буде спроба примусу до миру.

1, 2, 5 пункти вже очевидно реалізуються. 3, 4-й у процесі більш ранньої стадії.

Український народ адекватно відреагує на 1-й, 3-й та інші пункти. Імовірність протестів висока.

У цей період (штучного ослаблення влади) найімовірніше і буде вторгнення.

Важливо розуміти, що колективний Захід зацікавлений сваритися з Росією в умовах зростання впливу Китаю.

Україні нема до кого звернутися за допомогою. Вона якщо і буде – буде мінімальною. А Росії від санкцій уже не холодно – не спекотно.

Та й Сурков неодноразово говорив, що Росія готова до ізоляції і навіть прагне цього.

Що може зробити Україна у такій ситуації?

1. Зрозуміти, що цей сусід та його амбіції нас знищити — це назавжди! Згадуємо Року Мейєр

2. Мати свою стратегію розвитку, свій "Український Проект", що визначає роль та місце України на Європейській та Світовій Картах та чіткий план прискореного розвитку української економіки, що дає базу та якості життя громадян та ресурси для оборони.

3. Мати суб’єкта, який може її реалізувати (політичного та організаційного)

4. Мати чіткі антикризові плани на випадок зазначених вище дій

5. Мати і реалізовувати ефективну стратегію національної оборони, що включає добре озброєні підрозділи тероборони, систему ППО, аналог "залізного бані", потужну лінію оборони по периметру

6. Вибудовувати прагматичні партнерські відносини із глобальними суб’єктами (за це відповідає п.2)

Не хочу нікого засмучувати чи нагнітати, але Росія майже вичерпала потенціал м’яких засобів війни.

Тому питання жорстких засобів лише питання часу.

Читайте, робіть висновки, сподівайтеся на краще, готуючись до гіршого та ділитеся з друзями.

Вторгнення Росії в Україну вважають ймовірним