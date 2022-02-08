Путин, Донбасс и "порядок в Европе": о чем Макрон и Зеленский говорили в Киеве

Повестка переговоров президентов Украины и Франции в основном была сосредоточена на вопросах безопасности

Во вторник, 8 февраля, в Киев после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла в Мариинском дворце.

После переговоров лидеры двух государств вышли на пресс-конференцию, на которой сделали ряд важных заявлений как украинско-французской двухсторонней повестки, так и касательно вопросов безопасности, в частности, российско-украинских отношений.

"Телеграф" составил самые важные тезисы, озвученные двумя президентами.

Украина-Франция

На пресс-конференции по итогам встречи президентов Зеленский заявил, что Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов французской кампании "ALSTOM Transport SA" на общую сумму 900 млн евро в Украину.

Он также сообщил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц французской пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

Зеленский также сообщил, что украинский госконцерн "Укроборонпром" и французская компания по проектированию, созданию систем и предоставлению услуг для аэропортов, безопасности, транспорта и бизнес-маркетинга "Thales International SAS" подписали соглашение о сотрудничестве.

Россия и Путин

Макрон поделился успехами своих переговоров с Путиным и Зеленским. По словам президента Франции, во время его общения с лидерами Украины и России был достигнут определенный прогресс на пути к безопасности в регионе.

"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и президентом Зеленским сегодня, мы смогли достичь определенного прогресса, чтобы продвигаться в шагах прогресса к безопасности региона, чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали такие форматы, которые бы отвечали уменьшению эскалации", — сказал он.

Макрон также сообщил, что во врекмя встречи с Путиным последний уверял его, что РФ не является инициатором эскалации на границах с Украиной.

"Путин меня уверял, что он не является инициатором эскалации, что он только реагирует. Но при этом мы видим базы российского контингента в Беларуси, маневры, и все это он оправдывает ситуацией давления и напряжении", — отметил французский лидер.

При этом он подчеркнул, что не нужно приуменьшать напряженности сложившейся обстановки.

Нормандская четверка

Зеленский поделился своими ожиданиями намеченной на 10 февраля в Берлине встречи политических советников "Нормандской четверки".

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров (с Макроном — ред.). Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита ещё в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров Нормандской четверки. Важный шаг на этом пути – активизация диалога на уровне политических советников. Была очень успешная одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января, которая была в 2022 году, и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита Норманди", — заявил президент Украины.

В свою очередь Макрон заявил, что Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы вместе подтвердили еще с канцлером Меркель продолжение дискуссии в формате Нормандской четверке на уровне лидеров государств", — сказал он.

ТКГ и уточнения минских соглашений

Также президент Франции сообщил, что в ближайшие недели в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу могут быть внесены прояснения по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

"Теперь нам надо снова вернуться и внести определенные прояснения, для того, чтобы: первое — снизить давление, уровень эскалации, а во-вторых … нам надо, чтобы сугубо на базе Минских соглашений и с соблюдением всех процедур …, после обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, чтобы прояснения были внесены в ближайшие недели, чтобы они могли снять разночтения", — сообщил Макрон.

Порядок в Европе

Макрон на пресс-конференции также заявил о необходимости вернуться к системам гарантий, которые ранее обеспечивали порядок во вопросах безопасности и обороны в Европе.

"Мое намерение, именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев — чтобы возобновить безопасностно-оборонный порядок на Европейском континенте", — сказал французский лидер.

В этом контексте он подчеркнул: "Нам надо вернуться к определенным системам гарантий, которые бы гарантировали всем нам этот порядок".

Президент Франции добавил, что в ближайшие месяцы всем нужно сделать все необходимое для того, чтобы при помощи новых механизмов гарантирования безопасности можно было представить гарантии и получить "значительную деэскалацию".

Как сообщалось, во время этой пресс-конференции Зеленский также заявил, что Украина откажется от экспорта различных товаров в Беларусь, если Александр Лукашенко решит остановить поставки электроэнергии для Киева.