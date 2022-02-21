Путін та Байден домовилися про важливий крок по Україні, але є умова

Обидва президенти визнають необхідність нових переговорів

Президент США Джозеф Байден та російський лідер Володимир Путін можуть знову зустрітися для обговорення безпеки Європи. З такою пропозицією до політиків звернувся французький президент Еммануель Макрон на тлі тривожних повідомлень щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

Подробиці повідомили пресслужби Білого дому та Єлисейського палацу.

У Байдена наголошують, що зустріч може відбутися вже цього робочого тижня. Єдина вимога американців — відмова Росії від нападу на Україну. Також цьому мають передувати переговори між держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном та главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Останні вже заплановані на конкретну дату — 24 лютого.

"Ми завжди готові до дипломатії, — підкреслили в Білому Домі. — Ми також готові накласти швидкі та тяжкі наслідки, якщо Росія натомість вибере війну".

Також у США зазначили, що поки ситуація все ще схожа на ту, де Кремль готується до вторгнення.

Пресслужба Макрона заявила, що і американський, і російський президент підтверджують необхідність двосторонніх переговорів. Також Франція обіцяє, що їхній лідер співпрацюватиме з усіма "зацікавленими сторонами", щоб діалог між США та РФ вийшов конструктивним.

Нагадаємо, що напередодні, 20 лютого, Еммануель Макрон розмовляв телефоном із російським лідером Володимиром Путіним. Однією з ключових тем була підвищена можливість ескалації війни на Донбасі. Одразу після розмови з главою Кремля Макрон переговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Також відомо, що французькому політику вдалося зрушити з мертвої точки питання переговорів робочої групи щодо питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі.