Макрон досяг важливої домовленості з Путіним щодо Донбасу

Засідання має пройти найближчими годинами.

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися про зустріч робочої групи щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише BFM.

"Президенти домовилися організувати найближчим часом зустріч робочої групи для досягнення припинення вогню в Україні", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, розмова Путіна та Макрона відбулася 20 лютого через загострення ситуації на Донбасі. Окрім теми України, вони обговорювали питання уникнення великої війни в Європі та пошуки дипломатичного вирішення конфлікту.

Відомо, що Путін звинуватив ЗСУ, а також поскаржився на країни НАТО, які постачають Україні зброю.

Після розмови з російським президентом Макрон зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському та розмовляв із ним близько пів години.

Після цього Зеленський повідомив, що підтримує негайне припинення вогню та скликання засідання у тристоронній контактній групі.

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Як повідомлялося раніше, напередодні Путін заявляв, що Україні для завершення конфлікту необхідно сісти за стіл переговорів безпосередньо з ватажками бойовиків ОРДЛО.

18 лютого, після того, як ватажки бойовиків заявили про термінову евакуацію жителів непідконтрольних територій, Україна намагалася скликати термінове засідання у форматі ТКГ, проте воно не відбулося через відмову Росії.