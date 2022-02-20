Макрон досяг важливої домовленості з Путіним щодо Донбасу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 525
Засідання має пройти найближчими годинами.
Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися про зустріч робочої групи щодо ситуації на Донбасі.
Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише BFM.
"Президенти домовилися організувати найближчим часом зустріч робочої групи для досягнення припинення вогню в Україні", — сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, розмова Путіна та Макрона відбулася 20 лютого через загострення ситуації на Донбасі. Окрім теми України, вони обговорювали питання уникнення великої війни в Європі та пошуки дипломатичного вирішення конфлікту.
Відомо, що Путін звинуватив ЗСУ, а також поскаржився на країни НАТО, які постачають Україні зброю.
Після розмови з російським президентом Макрон зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському та розмовляв із ним близько пів години.
Після цього Зеленський повідомив, що підтримує негайне припинення вогню та скликання засідання у тристоронній контактній групі.
Як повідомлялося раніше, напередодні Путін заявляв, що Україні для завершення конфлікту необхідно сісти за стіл переговорів безпосередньо з ватажками бойовиків ОРДЛО.
18 лютого, після того, як ватажки бойовиків заявили про термінову евакуацію жителів непідконтрольних територій, Україна намагалася скликати термінове засідання у форматі ТКГ, проте воно не відбулося через відмову Росії.