Росія відмовилася від переговорів з Україною щодо Донбасу: подробиці

Росія відмовилася від переговорів з Україною у форматі ТКГ

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі не змогла зібратися на позачергове засідання 18 лютого через відмову російської сторони.

Про це проінформувала українська делегація у ТКГ на своїй сторінці у Фейсбук.

Зазначається, що засідання було ініційоване координатором від ОБСЄ. Водночас наголошується, що Україна готова до проведення засідання для обговорення питань деескалації, запобігання провокаціям та припиненню паніки.

Пізніше член української делегації Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24" повідомив, що отримав інформацію про термінове засідання ще о 16:00, проте пізніше представники ОРДЛО відмовилися від участі у засіданні, оскільки "Київ все одно не хоче говорити з ними".

"Хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і на позачерговому засіданні ми мали б обговорювати з Російською Федерацією насамперед", — сказав Гармаш.

Як повідомлялося раніше, вранці 18 лютого ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до мирних жителів ОРДЛО із закликом виїхати до Росії через нібито загрозу того, що ЗСУ почнуть наступ.

Міністр оборони Олексій Резніков пізніше заявив, що Україна не збирається силою повертати окуповані території та продовжуватиме шукати дипломатичне вирішення конфлікту.

Водночас у мережі з’явилися припущення, що Росія готує масштабну провокацію на окупованих територіях, щоб потім звинуватити ЗСУ та отримати привід для масштабного вторгнення.