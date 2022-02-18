Укр

Россия отказалась от переговоров с Украиной по Донбассу: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Эвакуация из Донецка. Новость обновлена 18 февраля 2022, 20:21
Эвакуация из Донецка.

Россия отказалась от переговоров с Украиной в формате ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла собраться на внеочередное заседание 18 февраля из-за отказа российской стороны.

Об этом проинформировала украинская делегация в ТКГ на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что заседание было инициировано координатором от ОБСЕ. Вместе с тем подчеркивается, что Украина готова к проведению заседания для обсуждения вопросов деэскалации, предотвращения провокаций и прекращения паники.

Позже член украинской делегации Сергей Гармаш в эфире "Украина 24" сообщил, что получил информацию о срочном заседании еще в 16:00, однако позже представители ОРДЛО отказались от участия в заседании, поскольку "Киев все равно не хочет с ними говорить".

"Хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и на внеочередном заседании мы должны были бы обсуждать с Российской Федерацией в первую очередь", — сказал Гармаш.

Как сообщалось ранее, утром 18 февраля главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" выступили с обращением к мирным жителям ОРДЛО с призывом уехать в Россию из-за якобы угрозы того, что ВСУ начнут наступление.

Министр обороны Алексей Резников позже заявил, что Украина не собирается силой возвращать оккупированные территории и будет продолжать искать дипломатическое решение конфликта.

Вместе с тем в сети появились предположения, что Россия готовит масштабную провокацию на оккупированных территориях, чтобы потом обвинить ВСУ и получить повод для масштабного вторжения.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Сергей Гармаш #ОРДЛО #ТКГ
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