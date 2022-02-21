Укр

Россия дала Западу "последний шанс" перед признанием "ЛДНР": детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Заседание СНБ РФ Новость обновлена 21 февраля 2022, 17:47
Заседание СНБ РФ

В России проходит совещание Совбеза по вопросам "признания" ОРДЛО

Глава ФСБ России и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что признание "независимости" т.н. "ЛДНР" является единственным путем для России, но советует провести переговоры с США.

Эти его слова были адресованы российскому президенту Владимиру Путину во время заседания Совбеза, 21 февраля. Кадрами выступления поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам, для Москвы есть смысл вести переговоры только с Вашингтоном, поскольку все остальные якобы "будут делать то, что скажет США".

В России убеждены, что это Украина якобы не выполняет Минские соглашения, а потому Патрушев предложил Путину поговорить с Байденом на эту тему.

"Но убежден, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся", — сказал он.

Из-за этого он выразил мнение, что признание боевиков ОРДЛО является "единственным путем".

Как сообщалось ранее, 15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к Путину относительно признания "независимости" боевиков т.н. "ЛДНР".

На фоне этого стало известно, что Байден и Путин могут провести специальную встречу, где обсудят вопросы Украины, а также наращивания военного присутствия России на ее границе. В Украине эту идею поддержали.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин
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