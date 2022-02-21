Путин собирается обратиться к россиянам из-за "ЛНР" и "ДНР": подробности

Обращение будет обнародовано в "ближайшее время".

Российский президент Владимир Путин собирается выступить с обращением к жителям страны.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

О чем будет говорить Путин пока не известно, однако отмечается, что до этого в Москве прошло заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась тема признания "независимости" террористических группировок "ЛДНР" на востоке Украины.

Также пока не сообщается когда именно будет обнародовано его обращение, но известно, что это произойдет "в ближайшее время".

Заседание Совбеза уже резко восприняли на Западе. Так канцлер Германии Олаф Шольц уже осудил возможное признание т.н. "ЛДНР" Россией, а глава Европарламента Жозеп Боррель призвал Путина не делать этого.

США в ОБСЕ и вовсе заявили, что такое решение будет прямым нарушением суверенитета Украины.

Как сообщалось ранее, на заседании Совбеза РФ 21 февраля Путин заслушал мнение российских топ-чиновников относительно необходимости признания "независимости" ОРДЛО.

В частности глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что для России есть смысл говорить лишь с США. По его убеждению, остальные страны якобы будут выполнять решение Вашингтона. Вместе с тем он выразил мнение, что этот разговор не принесет пользы и заявил, что признание т.н. "ЛДНР" остается "единственным путем" для России.

В свою очередь директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вовсе допустил оговорку о том, что выступает за присоединение ОРДЛО к России.