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Путин сказал Макрону и Шольцу, признает ли он "ДНР-ЛНР"

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Путин Новость обновлена 21 февраля 2022, 20:21
Владимир Путин

Глава Кремля, похоже, уже принял решение

Российский президент Владимир Путин намерен подписать указ о признании независимости т.н. "ЛДНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как указано в обнародованной информации, после заседания Совбеза России, на котором обсуждался этот вопрос, Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры Франции и Германии "выразили разочарование" его решением, но выразили готовность продолжать контакты.

Как сообщалось ранее, на заседании Совбеза РФ 21 февраля Путин заслушал мнение российских топ-чиновников относительно необходимости признания "независимости" ОРДЛО. По его итогу он заявил, что решение будет принято позже в этот день.

Позже стало известно, что Путин намерен выступить с обращением к жителям его страны.

На фоне этого Украина запросила срочные консультации в Совбезе ООН на основании положений Будапештского меморандума

Теги:
#Россия #Донбасс #Владимир Путин #ОРДЛО
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