Оружие гражданским: в "Слуге народа" придумали, как еще усилить обороноспособность Украины

Депутаты планируют вооружить граждан Украины, но не всех

На фоне агрессии России против Украины и действий РФ на Донбассе, в частности, решении российского президента Владимира Путина признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" в президентской фракции "Слуга народа" объявили об инициативе разрешить гражданам Украины иметь огнестрельное оружие.

Об этом на своей странице в Фейбуке написал в понедельник, 21 февраля, вечером нардеп от президентской фракции Дмитрий Костюк.

"Настало время дать украинцам право владеть оружием!", — написал он.

При этом нардеп подчеркнул, что такое право планируется дать "подготовленным и сознательным украинцам".

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Нардеп также сообщил, что соответствующий проект закона будет вынесен на голосование.

"Вскоре выносим законопроект на голосование в Верховной Раде!", — написал Костюк.

В условиях угрозы масштабного российского вторжения в Украине также создают силы территориальной обороны.

Ранее "Телеграф" разбирался в важных вопросах о возможностях территориальной обороны стать еще одним сдерживающим фактором, если агрессор все же решится на полномасштабное вторжение.