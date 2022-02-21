Укр

Оружие гражданским: в "Слуге народа" придумали, как еще усилить обороноспособность Украины

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
110
Огнестрельное оружие Новость обновлена 21 февраля 2022, 20:52
Огнестрельное оружие

Депутаты планируют вооружить граждан Украины, но не всех

На фоне агрессии России против Украины и действий РФ на Донбассе, в частности, решении российского президента Владимира Путина признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" в президентской фракции "Слуга народа" объявили об инициативе разрешить гражданам Украины иметь огнестрельное оружие.

Об этом на своей странице в Фейбуке написал в понедельник, 21 февраля, вечером нардеп от президентской фракции Дмитрий Костюк.

"Настало время дать украинцам право владеть оружием!", — написал он.

При этом нардеп подчеркнул, что такое право планируется дать "подготовленным и сознательным украинцам".

Нардеп также сообщил, что соответствующий проект закона будет вынесен на голосование.

"Вскоре выносим законопроект на голосование в Верховной Раде!", — написал Костюк.

В условиях угрозы масштабного российского вторжения в Украине также создают силы территориальной обороны.

Ранее "Телеграф" разбирался в важных вопросах о возможностях территориальной обороны стать еще одним сдерживающим фактором, если агрессор все же решится на полномасштабное вторжение.

Теги:
#Украина #Законопроект #Оружие #Граждане
Владимир Путин
Политика
Путин заявил о признании "ДНР-ЛНР": все подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин заявил о признании "ДНР-ЛНР": все подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Ленин
Путин рассказал, как Ленин "создавал Украину"
Дата публикации
Категория
Жозеп Боррель
Признание Путиным "ЛДНР": в ЕС готовы ввести санкции против России
Дата публикации
Категория
Полиция у дома Медведчука
Дом Медведчука в Киеве окружила полиция — СМИ
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов на Донбассе
Новые потери на Донбассе: погиб один гражданский мужчина и два военных