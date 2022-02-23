Рада проголосовала важный закон об оружии: кому теперь можно будет купить "ствол"

Нардепы сделали первый шаг к законному обороту оружия для граждан

Признание РФ "независимости" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" послужило катализатором для принятия проекта закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие".

"Телеграф" разбирался что именно было принято в первом чтении 23 февраля и как изменится сфера гражданского оборота оружия.

Из двух законов победил проект МВД

Внесенный в Верховную Раду еще 25 июня 2021 года законопроект №5708 уже 13 июля обзавелся "альтернативным" вариантом №5708-1.

Как писал один из авторов законопроекта №5708-1 нардеп от "Голоса" Андрей Шараськин, их документ представлял интересы рядовых украинцев, в то время как "основной" законопроект №5708 отражает интересы "лобби МВД" в парламенте.

Поскольку парламент 274 голосами "за" принял именно закон №5708, можно сказать что "лобби МВД" оказалось сильнее.

Оружие поделят на 5 категорий

Принятый в первом чтении законопроект №5708 делит все огнестрельное оружие на 5 основных категорий:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – травматическое оружие;

С – короткоствольное огнестрельное оружие, кроме травматического;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (охотничье);

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Как и прежде пневматическое оружие калибром до 4,5 мм и скоростью полета боеприпаса до 100 м/сек, а также револьверы под патрон Флобера, оружием не считаются.

Также существуют категории оружия, запрещенные к гражданскому обороту. Например те, которые созданы из материалов, не улавливаемых металлодетектором, переделанные из другой категории, калибром свыше 12,7 мм для нарезного оружия и 27 мм для гладкоствольного и некоторые другие.

Однако число "стволов", разрешенных к покупке одним лицом, никто не ограничивает.

Кто и какое оружие может купить

Право на владение оружием зависит от его категории, например, оружие категории "А" в законопроекте предлагается запретить к владению физлицам.

Интересно, что по данным "Украинской правды" еще в 2017 году, тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подарил более 400 "наградных стволов", среди которых было и автоматическое.

Дарились штурмовые винтовки украинского производства Форт-221 и Форт-224, 1 АКМС, пистолеты-пулеметы "Форт-226" и даже пулемет Максим, его получателем кстати был тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Что же касается более простого оружия, например, оружием категории "В" (травматическое) смогут владеть люди, чья профессия связана с риском для жизни – журналисты, судьи, сотрудники силовых структур и другие. Как собственно и сейчас.

Охотничьим оружием категории "D" (охотничьим) можно будет владеть с 18 лет, категория "Е" (самозарядные нарезные винтовки с магазином не более 10 патронов), будет доступно с 25 лет.

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А вот пистолеты, которые отнесены к категории "С", будут доступны только спортсменам с 18 лет, которые не реже 2 раз в году принимают участие в спортивных соревнованиях всеукраинского и международного уровня.

Впрочем, как и сейчас пистолетами можно будет награждать, тем самым "обходя" закон о запрещении оборота короткоствольного огнестрельного оружия.

Как и прежде получать разрешение придется в разрешительной системе МВД, подавая документы, в зависимости от категории оружия, которое гражданин желает приобрести.

Под запретом получение "стволов" для ранее судимых или привлеченных к админответственности за определенные нарушения и преступления, а также не подходящих по медицинским показаниям.

При одобрении в МВД можно получить удостоверение владельца оружием сроком на 3 года, а данные об оружии и его гильзах попадут в специальный реестр гражданского оружия, которым распоряжается МВД, но доступ к нему будет у торговцев оружием, нотариусов и прочих структур.

Оборот оружия – ничего глобально не изменится?

Судя по отзывам политиков, принятие законопроекта 5708-1 реально мало что изменит в существующей практике владения оружием, разве что теперь он будет регулироваться Законом Украины, а не приказом МВД №622 от 1998 года.

"Только что депутаты приняли в первом чтении за основное зп 5708 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия", который легализует существующую разрешительную систему МВД. Никакого права на самозащиту у нас не будет по этому законопроекту. Мы будем с коллегами делать все, что в наших силах, чтобы дать украинцам право на самозащиту. Так, как это мы предлагали в альтернативном зп 5708-1", написал на своей странице в соцсетях нардеп Андрей Шараскин.

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"Уважаемые коллеги, когда вы пишите, что в нынешних условиях легализация гражданского огнестрельного оружия необходима, это значит, что вы немного не разобрались в сути того, за что проголосовали в первом чтении. Принятый законопроект говорит о том, что возможность приобретать и иметь оружие будет регламентирована законом, а не постановлением МВД, как сейчас. Никаких других принципиальных для обычного гражданина новшеств в этом законопроекте нет, владеть чем-то, чем нельзя было владеть раньше, он не разрешает", — сообщил в своем Телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский, один из авторов проголосованного законопроекта №5708.

В условиях возможного вторжения РФ украинцы стали все чаще покупать оружие для самозащиты и возможного участия в боевых действиях, а членам теробороны разрешили использовать собственное охотничье оружие в целях защиты государства, однако патроны нужно закупать за свой счёт.