лукашенко виступив із гучною заявою щодо "спецоперації в Україні"

Згортати підтримку відкритої агресії проти України Білорусь, судячи з усього, не планує

Білорусь підтримує кривавого диктатора володимира путіна з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну і буде підтримувати далі.

Таку заяву на заходах з нагоди Дня незалежності Білорусі 3 липня зробив самопроголошений президент РБ олександр лукашенко.

"Нам сьогодні дорікають, що ми єдина країна підтримуємо росію у її боротьбі проти нацизму. Ми підтримували і підтримуватимемо росію, і ці вимоги смішні, сумні та сумні. росія — найближча до нас держава у світі, і наша трагедія, білорусів, лише в тому, що сьогодні зіткнулися два братські народи, росіяни та українці", — заявив лукашенко.

Читайте також: Категорія Статті Російсько-білоруська загроза: генерал оцінив ризики вторгнення в Україну з боку Білорусі Український генерал-лейтенант Василь Богдан спеціально для "Телеграфу" оцінив, наскільки можливий повноцінний вступ Білорусі у війну проти України

Він також зауважив, що росія і Білорусь вже довгі роки зближалися, на тлі чого йому незрозумілі претензії щодо їхньої підтримки один одного: "Ті, хто нам дорікає, хіба не знав, що ми будуємо з росією єдину потужну Союзну державу, де в союзі два незалежні народи? І створено єдине угруповання збройних сил росії та Білорусі? Ви ж усе це знали, то чому ж нам сьогодні дорікаєте?".

"Ми були і будемо разом із братньою росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена в перший день початку цієї "операції", коли я сказав: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині з боку НАТО-вських військ", — підсумував поплічник путіна.

Як відомо, зокрема саме з боку Білорусі полетіли російські ракети та вийшли військові рф 24 лютого 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", раніше український офіцер оцінив ризики повноцінного вступу Білорусі у війну проти України.