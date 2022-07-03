лукашенко виступив із гучною заявою щодо "спецоперації в Україні"
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Згортати підтримку відкритої агресії проти України Білорусь, судячи з усього, не планує
Білорусь підтримує кривавого диктатора володимира путіна з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну і буде підтримувати далі.
Таку заяву на заходах з нагоди Дня незалежності Білорусі 3 липня зробив самопроголошений президент РБ олександр лукашенко.
"Нам сьогодні дорікають, що ми єдина країна підтримуємо росію у її боротьбі проти нацизму. Ми підтримували і підтримуватимемо росію, і ці вимоги смішні, сумні та сумні. росія — найближча до нас держава у світі, і наша трагедія, білорусів, лише в тому, що сьогодні зіткнулися два братські народи, росіяни та українці", — заявив лукашенко.
Він також зауважив, що росія і Білорусь вже довгі роки зближалися, на тлі чого йому незрозумілі претензії щодо їхньої підтримки один одного: "Ті, хто нам дорікає, хіба не знав, що ми будуємо з росією єдину потужну Союзну державу, де в союзі два незалежні народи? І створено єдине угруповання збройних сил росії та Білорусі? Ви ж усе це знали, то чому ж нам сьогодні дорікаєте?".
"Ми були і будемо разом із братньою росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена в перший день початку цієї "операції", коли я сказав: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині з боку НАТО-вських військ", — підсумував поплічник путіна.
Як відомо, зокрема саме з боку Білорусі полетіли російські ракети та вийшли військові рф 24 лютого 2022 року.
Як повідомляв "Телеграф", раніше український офіцер оцінив ризики повноцінного вступу Білорусі у війну проти України.