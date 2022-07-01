Питання часу: офіцер ЗСУ оцінив ризики вторгнення Білорусі в Україну

Білоруський диктатор намагатиметься відтягнути початок вторгнення, проте все залежатиме від тиску кремля

Ризики вторгнення в Україну армії Білорусі залишаються високими, а найближчим часом не виключено провокацій із застосуванням ДРГ.

Як розповів у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара блогер, офіцер ЗСУ та член експертної групи при головнокомандувачі Семен Кабакаєв, наразі ймовірність вторгнення Білорусі в Україну оцінюється на рівні 70%.

За його словами, з ініціативи диктатора олександра лукашенка в країні було проведено опитування, яке показало, що більша частина населення країни не готова підтримувати введення білоруських військ на територію України. Через це лукашенко запропонував російському колезі володимиру путіну використати територію його країни, але не залучати його армію до бойових дій.

Водночас Кабакаєв висловив думку, що лукашенко зможе переконати своїх військових та генералів розпочати вторгнення.

"Питання часу і питання шантажу, який буде з боку путіна. Ми ж розуміємо, що путін може поставити питання руба — або ти завтра береш свою армію і наступаєш на територію України або ми тебе тут, умовно, вб’ємо", — сказав він.

На думку Кабакаєва, лукашенко намагатиметься відтягувати це до останнього, проте швидше за все путіну все ж таки вдасться втягнути його у війну.

Він зазначив, що якщо вторгнення Білорусі справді розпочнеться, то насамперед це буде проблемою через розширення фронту. Водночас блогер каже, що реальну ефективність білоруської армії спрогнозувати складно, як і те, чи зможе вона на щось вплинути в Україні.

Джерела "Телеграфа" уточнюють, що найближчим часом з боку Білорусі можуть активізуватись диверсійно-розвідувальні групи. Зокрема, варто зауважити, що неподалік кордону з РБ знаходиться Рівненська АЕС, яка, за словами співрозмовників, може бути об'єктом особливої "уваги" диверсантів. Втім, силові органи про це знають і приймають всі потрібні заходи.

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Як повідомлялося раніше, українська розвідка останнім часом вбачає посилення військової активності на території Білорусі. Зокрема, зазначалося, що туди прибули російські диверсійні групи, які можуть влаштувати теракти в Мозирі, а потім звалити провину в Україну і тим самим дати лукашенку привід для початку вторгнення.