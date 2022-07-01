Вопрос времени: офицер ВСУ оценил риски вторжения Беларуси в Украину

Белорусский диктатор будет пытаться оттянуть начало вторжения, однако все будет зависеть от давления кремля

Риски вторжения в Украину армии Беларуси остаются высокими, а в ближайшее время не исключены провокации с применением ДРГ.

Как рассказал в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара блогер, офицер ВСУ и член экспертной группы при главнокомандующем Семен Кабакаев, в настоящее время вероятность вторжения Беларуси в Украину оценивается на уровне 70%.

По его словам, по инициативе диктатора александра лукашенко в стране был проведен опрос, который показал, что большая часть населения страны не готова поддерживать ввод белорусских войск на территорию Украины. Из-за этого лукашенко предложил российскому коллеге владимиру путину использовать территорию его страны, но не привлекать его армию к боевым действиям.

Вместе с тем Кабакаев выразил мнение, что лукашенко сможет убедить своих военных и генералов начать вторжение.

"Вопрос времени и вопрос шантажа, который будет со стороны путина. Мы же понимаем, что путин может поставить вопрос ребром — либо ты завтра берешь свою армию и наступаешь на территорию Украины или мы тебя тут, условно, убьем", — сказал он.

По мнению Кабакаева, лукашенко будет пытаться оттягивать это до последнего, однако скорее всего путину все же удастся втянуть его в войну.

Он отметил, что если вторжение Беларуси действительно начнется, то в первую очередь это будет проблемой за счет расширения фронта. Вместе с тем блогер говорит, что реальную эффективность белорусской армии спрогнозировать сложно, как и то, что она сможет на что-то повлиять в Украине.

Источники "Телеграфа" уточняют, что в ближайшее время со стороны Беларуси могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы. В частности, стоит заметить, что недалеко от границы с РБ находится Ровенская АЭС, которая, по словам собеседников, может быть объектом особого "внимания" диверсантов. Впрочем, силовые органы об этом знают и принимают все необходимые меры.

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Как сообщалось ранее, украинская разведка в последнее время видит усиление военной активности на территории Беларуси. В частности отмечалось, что туда прибыли российские диверсионные группы, которые могут устроить теракты в Мозыре, а затем свалить вину на Украину и тем самым дать лукашенко повод для начала вторжения.