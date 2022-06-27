лукашенко слабеет: заставит ли путин Беларусь ввести войска в Украину

лукашенко сам себя загнал в ловушку, где на него одновременно давят риск потерять власть из-за вторжения и захватнических аппетитов путина, которые он все меньше в состоянии игнорировать

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 26 июня целый блок посвятил призыву к гражданам Беларуси не разрешить втянуть себя в войну в Украине. По словам главы украинского государства, в кремле за белорусов уже все решили и будут принуждать к участию в боевых действиях даже сильнее, чем это было в первые дни войны и в весенние месяцы.

По данным Генштаба Министерства обороны Украины, руководство Беларуси разместило на своей территории российскую артиллерию и авиацию, а также только что отправило в Белгородскую область очередную партию боеприпасов объемом до 20 вагонов. А мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил о тренировочных полетах Военно-воздушных сил РБ в сопредельных с Украиной областях.

Будет или нет наступления с белорусской территории. Эксперты и официальные лица дают спорные прогнозы.

Что говорит разведка

Несмотря на то, что представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" выразил сомнение, что Беларусь сможет самостоятельно начать наступление на Украину, факты того же ГУР МОУ свидетельствуют — военная активность за северной границей начала расти.

В частности, наши разведчики видят риск провокаций на инфраструктурных объектах и против гражданского населения Беларуси. По их данным, в Мозырь в Гомельской области уже прибыли переодетые российские диверсанты и наемники российских частных военных компаний (ПВК). По всей вероятности, они планируют серию терактов в больницах, жилых домах, школах и на местном нефтеперерабатывающем предприятии. Цель этих действий – обвинить в преступлениях Украину и дать формальный повод белорусскому узурпатору александру лукашенко для вторжения. Один из признаков этого, по мнению украинской разведки, начало эвакуации семей офицеров белорусской армии из Мозыря.

Также, по свежим данным ГУР МОУ, россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси. В частности, в Гомельской области ожидают возвращения подразделений российской армии, отведенных с севера Украины в конце марта. Под видом подготовки к совместному патрулированию воздушного пространства на аэродром Барановичи должны прибыть десять российских самолетов. Кроме того, в РБ продолжаются мобилизационные учения.

Вторжение возможно, но его цена для лукашенко слишком высока

Военный эксперт Олег Жданов считает, что решающими вопросы втягивания Беларуси в войну станут 30 июня и 1 июля. В эти дни ожидается визит в Минск российского диктатора владимира путина и некоторые обозреватели прогнозируют, что он использует его, чтобы "дожать" лукашенко. По мнению Жданова, самопровозглашенный лидер Беларуси может пойти на уговоры путина, но для него это плохо кончится.

"Думаю, то, что он может согласиться, да, хотя, на мой взгляд, для него это будет приговор, приговор отстранения его от власти", — сказал Жданов в интервью "Радио НВ".

Однако мобилизация, по мнению эксперта, лишь усугубит антивоенные настроения в белорусском войске, наполнив его миролюбиво настроенными гражданами.

"Для лукашенко это может стать последним приказом, который он отдаст либо в должности, занимаемой им незаконно, либо в этой жизни. Дело в том, что такой приказ может повлечь за собой социальный взрыв. В Беларуси антивоенные настроения набирают обороты. Там народ в первую очередь не ставит – против кого воевать, а там задают вопрос – зачем нам вообще война?" – объяснил он в комментарии для 24 канала.

Однако Жданов не исключает, что теракты в Мозыре все же будут совершены.

"Я думаю, что они (россияне — Ред.) пойдут на такой шаг. При чем Мозырь неслучайно выбран как цель. Дело в том, что россия решает сразу два вопроса: во-первых, она создает для Беларуси казус белли – повод для войны. А во-вторых, если диверсия будет сделана не только в жилых домах, но и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, то тогда Беларусь становится полностью зависимой от российской федерации в вопросе поставки топлива. Это еще один рычаг давления на самого лукашенко", — пояснил он.

В пользу того, что Беларусь все же попытается вступить в войну, по мнению эксперта, говорит развертывание в Беларуси зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Они усиливают противовоздушную оборону Беларуси. Мы же понимаем, что просто так бы это не делали. Скорее всего, это будет связано с предстоящими боевыми действиями со стороны Беларуси против Украины. Это может быть вмешательство в войну белорусских вооруженных сил — к чему лукашенко заставляет путин. Возможно, россия начнет боевые действия малыми силами. В тот же Гомель вернулась российская тактическая авиация, наносившая огневые удары. В Беларуси расположены ракетные установки "Искандер-М", тоже ранее наносившие ракетные удары по территории Украины. Не могли нанести ответный удар или уничтожать их самолеты, разворачивают дополнительные средства ПВО", – заявил Жданов изданию Gazeta.ua.

Кремль продавливает лукашенко неочевидными для него способами

Между тем в самой Беларуси беспокоятся не столько из-за риска самого вторжения, сколько из-за окончательной потери суверенитета Минска из-за нечеткой позиции лукашенко. Тот настолько упорно пытается удержаться за власть, что не видит даже очевидных рисков.

"Официальный Минск при всей воинственной риторике, бряцанию оружием у границ официально пытался отползти от российской войны в Украине, говоря, что Беларусь – не государство-агрессор, Беларусь в этом не участвует", – напоминает оппозиционный политолог Игорь Тышкевич.

Он также подчеркнул, что эта позиция некоторое время назад даже приближал Минск к шансам на переговоры с Западом. В частности, по транзиту украинского зерна с последующим снятием части санкций. Но удары по Украине с белорусской территории 26 июня перечеркнули эти шансы до конца.

Таким образом, позиции лукашенко в очередной раз сильно пошатнулись, в том числе среди его безусловных сторонников.

"То есть, грубо говоря, его база поддержки, управляемость его системы снижается. лукашенко слабеет. Реально слабеет с точки зрения влияния той же российской федерации", – считает Тышкевич.

Политолог также особо обратил внимание, что новая конституция Беларуси, принятая синхронно с началом войны в Украине, исключает военную агрессию со своей территории по отношению к любым государствам, основной закон также предусматривает отстранение президента за грубое или систематическое нарушение конституции. Обе нормы были нарушены, что усиливает внутреннее напряжение в РБ.

Относительно военного сотрудничества, предлагаемого Минску москвой, Тышкевич видит в этом в большей степени попытку кремля поставить Беларусь в как можно большую зависимость вплоть до смены политического руководства страны, чем прямую подготовку к вторжению.

"Для россии нет необходимости, чтоб Беларусь воевала или воевать за Беларусь. Нет. Зачем? Просто идиотское поведение официального Минска, и он сам с бравурными песнями победы топает в объятия москвы. Ну а дальше все просто – все более слабые позиции пирамиды власти лукашенко, вход в экономику, потому что за все нужно платить, а россия будет предлагать в обмен на свои якобы услуги поделиться пока еще удерживающимися экономическими активами, привязка ВПК к себе, решение тактических задач…, ну и самое главное – политическая конструкция, создание пророссийской политической инфраструктуры, которую потом можно будет использовать, в том числе для смены высшего политического руководства", – прогнозирует политолог.

Запад не спешит делать прогнозы

Ведущие западные политики практически никак не комментируют риск вероятного вторжения Беларуси в Украину. Возможно, из-за большой занятости борьбой с последствиями российской военной агрессии и планирования дальнейшей поддержки. В Германии только что завершился саммит "Большой семерки", посвященный этим вопросам, а позже на этой неделе их будут обсуждать на уровне лидеров НАТО. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что угроза со стороны Беларуси считается недостаточно большой, чтобы уделять ей особое внимание. С другой – у лукашенко есть на Западе имидж непредсказуемого, а вместе с тем не слишком решительного на внешнеполитическом фронте политика.

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"Существует известное мнение, согласно которому не было реальных доказательств давления москвы на президента Беларуси александра лукашенко с целью присоединения к войне, а скорее это инструмент переговоров для белорусского президента, направленный на улучшение его испорченных отношений с Западом, продемонстрировав, что может сопротивляться давлению путина", – пишет австралийское издание The Conversation.

Что касается усиления напряжения на украинско-белорусской границе, то оно проводит параллель с мартом, когда мир ожидал вторжения через эту границу еще и войск РБ. Впрочем, видит отличия в том, что Вооруженным Силам Украины к этому моменту удалось выбить российских кафиров с севера страны, заставив противника сосредоточиться на действиях на Донбассе и в радикальном укреплении вооруженного арсенала ВСУ благодаря западным партнерам. На фоне невысокой поддержки войны среди населения Беларуси (32% — "за", 40% — "против", по данным Chatham House) и деморализованной армии, которая видит эффективность украинских защитников — это снижает риск того, что лукашенко вторгнется в Украину. Обозреватели The Conversation подчеркивают, что контроль путина над Беларусью стал практически тотальным, а вместо прямого вторжения Беларусь может выбрать эскалацию путем предоставления своих территорий под российскую артиллерию и угрозы западным путям снабжения. Таким образом, издание резюмирует, что Беларусь все еще удерживается на грани, но ее пространство для маневра все больше сокращается.