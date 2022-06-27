"Мы всех вас найдем": Зеленский обратился к российским ракетчикам после удара по Украине

Ответственные за обстрелы будут притянуты к суду

Российские ракетные удары, которые были нанесены по территории Украины утром 26 июня, не останутся без внимания, а всех причастных к ним будет найдено.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в воскресенье. Он напомнил, что вследствие массированного ракетного удара взрывы были слышны в Черниговской и Николаевской областях, а также в Киеве, Одессе и Черкассах.

В связи с этим он обратился на российском языке к тем россиянам, которые причастны к обстрелам.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары", — сказал он.

По его словам, им не поможет оправдание о выполнении приказа, поскольку то, что они совершают является военными преступлениями, за которые придется предстать перед судом. Зеленский также добавил, что этим россиянам не удастся скрыться от правосудия ни на побережье Каспийского моря, ни в Беларуси, откуда проводились ракетные запуски.

Как сообщалось ранее, утром 26 июня россияне нанесли мощный ракетный удар по Украине. В Киеве ракета попала в жилую многоэтажку, из-за чего там погиб мужчина, его жена и маленькая дочь попали в больницу.

Две ракеты также ударили по Черкассам, из-за чего погиб один человек, а еще пять получили ранения.