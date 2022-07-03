Пік споживання, ракетні удари, зростання цін, знову дефіцит, уміння економити – що чекає на український паливний ринок восени

Хоча український ринок вдалося наситити паливом, вже у серпні все може змінитися

Початок липня для українських автовласників став обнадійливим – дедалі більше палива з’являється у продажу, що дозволяє знижувати і навіть скасовувати ліміти на АЗС.

Проте директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн закликає українців дивитись на речі без зайвого оптимізму, оскільки попереду непростий період. Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, восени Європу, а з нею і Україну, очікують непрості часи на "паливному фронті". Так, перед країнами ЄС постануть такі проблеми:

дефіциту нафти через "постковидне" відновлення економіки та відсутність нафтопереробки, причому в Європі ситуація погіршується через відмову від російських нафтопродуктів;

високі ціни;

як саме ембарго проти рф вплине ситуацію, ніхто не знає;

Європа точно заощаджуватиме паливо, що стане проблемою для України.

Для України все це матиме свої наслідки, до яких експерт відносить:

на горизонті серпень-жовтень — сезонний пік споживання палива, коли його знадобиться на 20-30% більше, крім того, у Європі збільшується навантаження на транспортні коридори через збільшення експорту продовольчих та інших товарів з України, що ускладнить імпорт палива;

знайти паливо буде складніше, оскільки країни ЄС орієнтуватимуться насамперед на власне внутрішнє споживання і лише потім – на експорт;

війна триває, а відповідно можливі нові удари та руйнування інфраструктури;

необхідно усвідомити, що необхідна зміна навички витрати палива, простіше кажучи його економії;

необхідно продовжувати тісний діалог з ключовими країнами-постачальниками та перевізниками. Наприклад, та сама Німеччина концептуально хоче допомогти, але не дуже розуміє, як саме вона може це зробити в паливній галузі?

Тим часом на липень експерти прогнозують зниження цін на пальне за всіма позиціями – бензином, дизельним паливом та автогазом.