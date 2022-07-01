Лімітів на бензин немає – мережа АЗС «ОККО» повідомила про відміну лімітів на паливо

Власники карт PRIDE від ОККО можуть купувати паливо без жодних лімітів

Мережа АЗС "ОККО" повідомила, що з 1 липня скасовує всі ліміти на всі види палива на власних автозаправках.

Як уточнює на своїй сторінці у Facebook ОККО, нові умови відпуску палива діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE.

Також клієнти-власники картки PRIDE можуть купувати автогаз за готівку на тих автозаправних комплексах, на яких відпуск палива здійснюється виключно на безготівковій основі.

Останнім часом бізнес та влада відзначають щоденне покращення ситуації з наявністю палива на заправках, так народний депутат України Андрій Герус прогнозував уже у липні скасування всіх лімітів на паливо в Україні. Щоправда, на думку експертів, це навряд чи станеться раніше вересня.

Тим часом заступник міністра економіки України Олександр Грибан на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в ході паливного форуму "Fuel for Ukraine" у Варшаві порушувалося питання будівництва паливопроводу, який би з’єднав польські порти з українським кордоном. Більше того, під цей проект вже шукаються інвестори, щоби вирішити проблеми з паливом для України.